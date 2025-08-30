vivo V60 5G ra mắt ấn tượng và câu chuyện kết nối công nghệ với âm nhạc, thời trang

Vừa qua, vivo Việt Nam đã ra mắt vivo V60 5G được đồng chế tác cùng ZEISS. Sự kiện ra mắt kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và thời trang mang đến trải nghiệm âm nhạc sôi động với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Quỳnh Anh Shyn, tlinh, Mỹ Mỹ cùng các chuyên gia nhiếp ảnh. Đây cũng là dịp để vivo trình diễn tính năng Chân dung sân khấu 10x đầy ấn tượng, thông qua loạt ảnh được thực hiện bằng vivo V60 5G.

Sự kiện ra mắt vivo V60 5G ra mắt ngày 26/8 (Ảnh: vivo).

Profest - Chân dung “chuẩn dân chuyên”: Tiếp tục sứ mệnh nâng tầm nhiếp ảnh chân dung chuyên nghiệp trên điện thoại thông minh

Một trong những điểm nhấn nổi bật của V60 là camera 50MP được đồng chế tác ZEISS, tích hợp cảm biến Sony IMX882 - dấu ấn trên X200 series và thiết kế kính tiềm vọng. Với loạt tính năng Chân dung sân khấu tele 10x, Chân dung đa tiêu cự ZEISS, khả năng zoom xa đến 100x cùng xóa hậu cảnh ZEISS trứ danh, V60 5G khẳng định vị thế hàng đầu phân khúc về chụp ảnh chân dung Tele, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Dự án “Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên” khởi động mùa hai (Ảnh: vivo).

Từ nền tảng công nghệ, vivo cũng khởi động “Profest: Chân dung chuẩn dân chuyên” mùa hai, dự án nhiếp ảnh di động quy tụ các tên tuổi lớn như Dzung Yoko, Minh Hòa, Kỳ Anh, Tùng Chu, Đức Ngô, Vic Lee và giám đốc sáng tạo Alex Fox. Dự án còn có sự đồng hành của các nghệ sĩ Quang Hùng MasterD, Quỳnh Anh Shyn, tlinh, Mỹ Mỹ và Lamoon. Profest hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các tác phẩm chuẩn chuyên nghiệp trong thời gian tới và thêm phần khẳng định khả năng chụp ảnh vượt trội từ hệ thống camera của vivo V60 5G.

“Profest - Chân dung chuẩn dân chuyên” với sự góp mặt của các nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ trẻ như Quang Hùng MasterD, tlinh (Ảnh: vivo).

Hiệu năng Snapdragon 7 Gen 4: Trải nghiệm AI trực quan

V60 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 với hiệu suất CPU tăng 27%, GPU mạnh hơn 30% và hiệu suất AI lên 65% so với thế hệ tiền nhiệm. Đại diện Qualcomm Việt Nam cho biết: “vivo V60 5G sử dụng dòng chip Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng chip mới nhất của Qualcomm trong phân khúc cao cấp series 7”.

Ca sĩ Mỹ Mỹ trình diễn ca khúc “Đố anh giữ được em” tại sự kiện ra mắt vivo V60 5G (Ảnh: vivo).

Ngoài ra, vivo V60 còn có RAM 12GB (mở rộng thêm 12GB), hai tùy chọn bộ nhớ 256/512 GB, chạy Funtouch OS dựa trên Android 15. Sản phẩm có màn hình đạt chuẩn HDR10+, độ sáng tối đa 5.000 nits, khả năng chống nước, bụi với IP68 và IP69. V60 được trang bị khung viền mỏng, cong 41 độ, kính cường lực Diamond Shield và kết cấu giảm chấn toàn diện. vivo V60 5G trang bị pin BlueVolt 6.500mAh, sạc 90W hàng đầu phân khúc, đảm bảo vừa mạnh mẽ cho công việc, vừa bền bỉ trong các hoạt động giải trí, sáng tạo.

Sự kiện âm nhạc sôi động với Quang Hùng MasterD

Sự kiện càng thêm sôi động với sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, mang đến không khí của một buổi diễn thực thụ. Ngoài những ca khúc quen thuộc, anh còn trình diễn lần đầu bản nhạc mới Thả anh ra trên sân khấu ra mắt vivo V60 5G.

Trong phần chia sẻ, Quang Hùng tiết lộ: “Màn kết hợp giữa vivo V60 và MV Thả anh ra là trải nghiệm đáng nhớ. Tôi có dịp làm việc với ekip Hàn Quốc và thực sự bất ngờ khi cầm vivo V60 5G. Chỉ cần giơ máy lên chụp, tôi đã có ngay một bức ảnh đẹp mà không cần hậu kỳ”.

Người hâm mộ có mặt tại sự kiện cũng được trải nghiệm tính năng Chân dung sân khấu 10x để lưu giữ khoảnh khắc thần tượng bùng nổ trên sân khấu. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng chụp chân dung trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp mà vivo V60 5G mang lại.

Quang Hùng MasterD trình diễn lần đầu bản nhạc mới “Thả anh ra” và tiết lộ màn kết hợp cùng vivo V60 5G (Ảnh: vivo).

Với năng lực nhiếp ảnh ZEISS hàng đầu, thiết kế bền bỉ và viên pin dung lượng lớn, vivo V60 5G là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược dài hạn của vivo trong việc phát triển V series thành chuẩn mực “Flagship Chân dung thời thượng” dành cho người dùng hiện đại.

Sản phẩm hiện đã mở bán đặc quyền tại các chuỗi cửa hàng Thế giới di động. Với chương trình tháng mở bán từ ngày 27/8 đến 30/9, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng lên tới 6 triệu đồng, bao gồm tai nghe SHOKZ OpenMove thời thượng hoặc phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng hàng loạt quyền lợi: bảo hành 24 tháng và bảo hiểm màn hình 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, cùng trợ giá đến 2 triệu đồng khi lên đời máy mới.