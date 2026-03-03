Viettel vào danh sách GLOMO Awards: Khi thu hẹp khoảng cách số trở thành câu chuyện toàn cầu

GLOMO Awards vinh danh ngành di động thế giới

GLOMO Awards là hệ giải thưởng thường niên thuộc khuôn khổ Mobile World Congress, sự kiện công nghệ di động hàng đầu thế giới, diễn ra tại Barcelona từ 2/3 đến 5/3. Giải thưởng do GSMA tổ chức nhằm tôn vinh các đột phá công nghệ và những đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái di động toàn cầu.

Trong số hơn 30 hạng mục, Tech4Good là nhóm giải thưởng ghi nhận các sáng kiến công nghệ tạo tác động xã hội tích cực và bền vững. Đây là nơi nhiều tập đoàn viễn thông và công nghệ lớn từng được vinh danh.

Việc một sáng kiến đến từ Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử của hạng mục này cho thấy cách tiếp cận chuyển đổi số vì cộng đồng đã được đặt trong cùng chuẩn mực quốc tế.

Hành trình chuyển đổi 2G đến 5G quy mô quốc gia

Hành trình này bắt đầu từ năm 2023 với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân có thể tiếp cận kết nối di động hiện đại. Thay vì chỉ tập trung vào nâng cấp hạ tầng, Viettel triển khai chiến lược “3 trong 1” gồm chuyển đổi 2G lên 4G, nâng cấp VoLTE và mở rộng 5G cùng lúc.

Doanh nghiệp đồng thời áp dụng mô hình hỗ trợ trực tiếp người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Các đội kỹ thuật tiếp cận tận nơi để hướng dẫn sử dụng thiết bị và dịch vụ mới, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ và hạn chế gián đoạn liên lạc. Cách làm này kết hợp giữa mở rộng hạ tầng, phổ cập thiết bị và thúc đẩy dịch vụ số, tạo thành một chiến lược toàn diện thay vì những bước đi rời rạc.

Tác động thực tế tới người dân và cộng đồng

Từ năm 2024 đến nay, gần 10 triệu khách hàng sử dụng máy 2G đã được chuyển đổi thành công. Hơn 800.000 thiết bị 4G được hỗ trợ miễn phí cho các thuê bao khó khăn, với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Những con số này phản ánh quy mô triển khai trên toàn quốc trong quá trình tắt sóng 2G và nâng cấp công nghệ.

Với hạ tầng mạng lưới, vùng phủ sóng 4G/5G đã đạt 98% dân số. Riêng trong năm 2025, hơn 22.000 trạm phát sóng 5G được lắp đặt, tạo nền tảng cho các ứng dụng số trong nhiều lĩnh vực.

Song song đó, các gói cước 5G được triển khai với mức giá từ 100.000 đồng nhằm giảm rào cản chi phí tiếp cận công nghệ mới. Ngoài ra, doanh nghiệp đồng thời hợp tác với các hãng thiết bị lớn như Apple, Samsung, OPPO và Motorola nhằm đưa thiết bị hỗ trợ 5G đến gần hơn với người dùng.

Viettel hiện sở hữu mạng di động 5G có độ phủ sóng lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Viettel).

Chương trình chuyển đổi tập trung vào các nhóm yếu thế tại nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo, những khu vực vốn gặp nhiều thách thức về hạ tầng và khả năng tiếp cận thiết bị. Việc hỗ trợ trực tiếp giúp bảo đảm quá trình chuyển đổi không tạo ra khoảng trống kết nối đối với các nhóm này.

Dấu mốc quốc tế của ngành viễn thông Việt Nam

Việc Viettel được đưa vào danh sách đề cử của GLOMO Awards 2026 là bước tiến cho thấy những sáng kiến công nghệ triển khai trong nước có thể được ghi nhận ở quy mô toàn cầu.

Gian hàng Viettel tại Triển lãm Hội nghị Di động Toàn cầu 2026 (Ảnh: Viettel).

Đề cử tại hạng mục Tech4Good đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong việc đồng hành cùng cộng đồng và đất nước trong tiến trình chuyển đổi số. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 4/3 tại Barcelona, trong khuôn khổ Mobile World Congress 2026