Vietnam Office gồm ba ứng dụng: Văn bản, bảng tính và trình chiếu, được phát triển cho Windows, macOS, Android và iOS/iPadOS. Sản phẩm hướng tới mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ nền tảng, tăng khả năng chủ động về dữ liệu và tạo nguồn lực để tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghệ có độ phức tạp cao.

17 năm bắt đầu từ một câu hỏi

Năm 2009, những nghiên cứu đầu tiên cho dự án bắt đầu từ câu hỏi: Người Việt có thể tự xây dựng một bộ phần mềm văn phòng phục vụ cho người Việt hay không?

Đằng sau một giao diện soạn thảo văn bản, bảng tính hay trình chiếu là hệ thống công nghệ phức tạp, từ xử lý cấu trúc tài liệu, font chữ, Unicode, bảng biểu, hình ảnh, biểu đồ và công thức toán học đến PDF, in ấn, lưu trữ, bảo mật và khả năng tương thích.

Sau quá trình nghiên cứu kéo dài, từ năm 2025, WGHN đưa Vietnam Office vào giai đoạn phát triển tập trung để hoàn thiện sản phẩm thương mại. Ngày 1/11 đánh dấu thời điểm sản phẩm chính thức bước ra thị trường, mở ra giai đoạn mới: được đánh giá bằng trải nghiệm thực tế của người sử dụng.

Một trong những lựa chọn quan trọng của dự án là phát triển bộ lõi công nghệ của sản phẩm, thay vì chỉ sử dụng một bộ phần mềm có sẵn và thay đổi giao diện. Đây là con đường đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực, nhưng giúp đội ngũ phát triển từng bước kiểm soát những thành phần công nghệ quan trọng của sản phẩm.

Bài toán tương thích và trải nghiệm

Đối với phần mềm văn phòng, việc mở được một tệp tài liệu mới chỉ là bước đầu. Một tài liệu có thể mở thành công nhưng nếu bảng biểu bị lệch, font chữ bị thay thế, biểu đồ mất dữ liệu hoặc cấu trúc trang thay đổi, giá trị sử dụng của tài liệu có thể bị ảnh hưởng.

Vietnam Office vì vậy tập trung vào khả năng mở, chỉnh sửa, lưu và trao đổi các định dạng văn phòng phổ biến, đồng thời duy trì tối đa cấu trúc và giá trị dữ liệu của tài liệu.

Sản phẩm cũng phát triển các tính năng liên quan đến PDF, biểu đồ và công thức toán học theo hướng duy trì khả năng xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, Vietnam Office hướng tới cải thiện tốc độ mở, đọc và thao tác với tài liệu, đặc biệt là các tệp có dung lượng lớn.

Điểm nổi bật của Vietnam Office là hệ thống nhập liệu được tích hợp trong sản phẩm. Bên cạnh tiếng Việt và các phương thức nhập quen thuộc, dự án phát triển khả năng hỗ trợ những ký tự được sử dụng trong ngôn ngữ của các dân tộc tại Việt Nam.

Việc này không chỉ là bổ sung bảng ký tự mà còn liên quan đến Unicode, font chữ, hiển thị, sao chép, tìm kiếm và khả năng duy trì chính xác dữ liệu khi tài liệu được chuyển giữa các thiết bị.

Vietnam Office cũng tích hợp lớp bảo vệ Protect trong môi trường làm việc, theo hướng phát hiện các thành phần có dấu hiệu rủi ro, khoanh vùng và cô lập chúng, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận những phần nội dung được xác định là an toàn.

Kỳ vọng từ sản phẩm công nghệ Việt

Vietnam Office ra đời trong bối cảnh nhiều quốc gia ngày càng quan tâm đến khả năng tự chủ công nghệ, quyền kiểm soát dữ liệu và giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp duy nhất.

Theo WGHN, giá trị của Vietnam Office không chỉ nằm ở việc tạo thêm một lựa chọn phần mềm. Nếu sản phẩm do người Việt phát triển được sử dụng ở quy mô lớn, nguồn lực từ thị trường có thể tiếp tục được đầu tư cho đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu, cập nhật và phát triển những công nghệ mới.

WGHN đặt kỳ vọng dài hạn rằng, khi đạt quy mô sử dụng đủ lớn, Vietnam Office có thể góp phần giúp Việt Nam tiết kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm so với việc sử dụng hoàn toàn các bản quyền phần mềm nước ngoài. Đây là kỳ vọng dài hạn của dự án, không phải số liệu tiết kiệm đã phát sinh tại thời điểm ra mắt.

Đối với phiên bản máy tính, Vietnam Office lựa chọn mô hình bản quyền trọn đời theo thiết bị. Bộ ba ứng dụng văn bản, bảng tính và trình chiếu có giá 1,29 triệu đồng cho một thiết bị, đã bao gồm VAT.

Thông tin chi tiết tìm hiểu tại vnoffice.vn