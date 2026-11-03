Chiều 3/11, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các khách mời tham quan khu vực triển lãm (Ảnh: Bảo Trung).

VGC v1.0 tích hợp trực tiếp thuật toán mật mã Việt Nam vào phần cứng

VGC v1.0 là sản phẩm đầu tiên trong nền tảng bán dẫn bảo mật do hai đơn vị phối hợp phát triển. Theo công bố, chip có kích thước đóng gói 10 x 10mm, chứa khoảng 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28nm.

Kết quả đo kiểm cho thấy chip có tốc độ mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần so với giải pháp thuần phần mềm khi thực hiện cùng tác vụ. Ngoài hiệu năng xử lý, nhóm phát triển cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ bản thiết kế trước khi chuyển tới nhà máy chế tạo, hạn chế nguy cơ lộ lọt hoặc dịch ngược.

Theo Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel, điểm đáng chú ý của VGC v1.0 là việc tích hợp trực tiếp thuật toán mật mã Việt Nam vào phần cứng. Đây là hướng tiếp cận nhằm tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào các giải pháp mã hóa trên phần mềm.

Trong quá trình phát triển, Ban Cơ yếu Chính phủ đảm nhiệm việc xác định yêu cầu bảo mật, xây dựng thuật toán và tiêu chí đánh giá. Trung tâm Bán dẫn Viettel phụ trách thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip.

Lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật trong quý I/2026 và được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trên thế giới, một số hãng công nghệ đã tích hợp phần cứng bảo mật chuyên dụng vào thiết bị, chẳng hạn Titan M trên một số điện thoại Pixel của Google hay Secure Enclave trên các nền tảng của Apple. Những bộ phận này hỗ trợ xử lý các tác vụ bảo mật và bảo vệ dữ liệu trên thiết bị.

Hướng tới ứng dụng trong chữ ký số và hạ tầng trọng yếu

VGC v1.0 bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn dành cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Các đơn vị phát triển dự kiến tiếp tục đưa chip vào hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, hiện có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành.

Chip bảo mật VGC v1.0 (Ảnh: Viettel).

Ngoài lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chip có tiềm năng ứng dụng trong bảo vệ hồ sơ, hợp đồng và dữ liệu khách hàng của các tổ chức tài chính, ngân hàng; bảo đảm an toàn cho camera giám sát, cảm biến môi trường, trạm quan trắc và các hệ thống thông tin thuộc hạ tầng trọng yếu như điện, nước, dầu khí, viễn thông.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, cho biết VGC v1.0 mới là bước khởi đầu. Các sản phẩm phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

Theo ông Thiềm, năng lực công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong thực tiễn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược, trong khi mật mã là công cụ cốt lõi để bảo vệ thông tin và dữ liệu.

"Làm chủ nền tảng bán dẫn bảo mật không chỉ là nhiệm vụ khoa học công nghệ mà là nhiệm vụ chính trị, nội dung thiết thực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Phát triển nền tảng cho các thế hệ chip tiếp theo

Bên cạnh VGC v1.0, hai đơn vị cũng công bố nền tảng bán dẫn bảo mật dựa trên kiến trúc tập lệnh mở RISC-V. Nền tảng này cho phép đội ngũ kỹ sư chủ động điều chỉnh thiết kế bộ xử lý, làm chủ kiến trúc và quy trình kiểm chứng, tạo cơ sở phát triển các dòng chip tiếp theo.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết nghiên cứu, thiết kế và phát triển chip bán dẫn bảo mật là lĩnh vực khó, đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Thắng, nếu có chiến lược phù hợp, tập trung nguồn lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu, Việt Nam có thể từng bước rút ngắn khoảng cách, tiến tới làm chủ các công nghệ chiến lược.

Lễ ký kết giữa Ban cơ yếu Chính phủ và tập đoàn Viettel về sản xuất, phát triển vi mạch, phát triển nguồn nhân lực (Ảnh: Viettel).

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel ký thỏa thuận hợp tác với 4 nội dung chính, gồm đưa VGC v1.0 vào sản xuất hàng loạt; phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi; đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng; thử nghiệm, kiểm định và đánh giá sản phẩm trên thiết bị thực tế trước khi đưa vào sử dụng.

Cùng với dự án nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Hòa Lạc do Viettel triển khai, việc phát triển nền tảng bán dẫn bảo mật được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thiết kế và sản xuất chip trong nước, giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.