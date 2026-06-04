Video tuyên truyền đẩy lùi cờ bạc mạng “hút” hàng chục triệu view (Video: Công an phường Dương Nội).

Tối 2/6, trên trang Facebook chính thức của Bộ Công an đã chia sẻ đoạn video ca khúc với tiêu đề “Điện thoại cầm ngang thì đời còn khổ”, được thực hiện bởi Công an phường Dương Nội (thành phố Hà Nội). Đây là tác phẩm nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phát động.

Đoạn video được ra đời với mục đích tuyên truyền đẩy lùi tội phạm cờ bạc trực tuyến trái phép, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, khiến nhiều người sa vào những trò cá độ đỏ đen trên mạng Internet, mà không hay biết đó là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị ngồi tù, thay vì chỉ xử phạt hành chính.

Nội dung video được thực hiện theo phong cách hát xẩm và hát chèo, kết hợp với từ ngữ hiện đại và thân thuộc với giới trẻ, nhằm chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật như đánh bài, cá độ, tài xỉu… và mức xử phạt cho những hành vi này.

Video ca khúc “Điện thoại cầm ngang thì đời còn khổ” đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên trang Facebook của Bộ Công an, hơn 402 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ chỉ sau một thời gian ngắn.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú trước cách thức tuyên truyền những thông điệp về đẩy lùi cờ bạc mạng một cách hài hước và dễ tiếp thu.

“Quá hay và rất ý nghĩa. Dễ tiếp cận cả người dùng trẻ tuổi lẫn lớn tuổi. Một cách tuyên truyền đầy sáng tạo”, tài khoản Facebook có tên M.Long bình luận về ca khúc “Điện thoại cầm ngang thì đời còn khổ”.

“Hay thật đấy ạ. Vừa giải trí vừa mang tính tuyên truyền, kết hợp cả truyền thống lẫn hiện đại. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ có thêm những hình thức tuyên truyền mới lạ và độc đáo như thế này để giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách và pháp luật của nhà nước”, người dùng Facebook có tên B.Hữu nhận xét.

Nhiều cư dân mạng cho rằng ca khúc “Điện thoại cầm ngang thì đời còn khổ” cần phải được lan truyền rộng rãi hơn, không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội, mà còn trên các phương tiện truyền thông khác như TV, đài phát thanh… để tuyên truyền về tác hại của cờ bạc và các mức xử phạt dành cho người chơi.

Đây không phải là lần đầu tiên một ca khúc tuyên truyền pháp luật “gây sốt” mạng xã hội nhờ phong cách mới lạ và độc đáo.

Ca khúc “Bắc Bling” phiên bản cảnh báo lừa đảo trực tuyến gây sốt dân mạng (Video: Bộ Công an).

Vào tháng 10 năm ngoái, ca khúc với tiêu đề “Clicking” được nhạc sĩ Tuấn Cry viết lại dựa trên lời bài hát nổi tiếng “Bắc Bling” nhằm tuyên truyền các kiến thức về an ninh mạng và lừa đảo trực tuyến cũng đã nhanh chóng “gây sốt” sau khi được chia sẻ trên trang Facebook chính thức của Bộ Công an, thu hút hàng triệu lượt xem.