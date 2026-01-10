TVC Tết của Masuto và hình ảnh chiếc ghế trống chạm đến cảm xúc người xem

Khi bữa cơm đủ đầy nhưng vẫn thiếu một người

Tết là thời khắc đoàn viên, khi gia đình quây quần bên mâm cơm sau một năm bận rộn. Thế nhưng, trong không ít gia đình, khoảnh khắc ấy lại thiếu đi người mẹ, người vợ.

Khi mọi người đã ngồi vào bàn, người phụ nữ vẫn tất bật trong gian bếp để hoàn thiện bữa ăn. Chiếc ghế trống bên mâm cơm vì thế không chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên, mà phản ánh một nếp sinh hoạt đã ăn sâu trong đời sống gia đình nhiều thế hệ.

Người phụ nữ vẫn tất bật trong gian bếp khi cả nhà đã quây quần bên mâm cơm Tết (Ảnh: Masuto).

Nhiều người trẻ thừa nhận, chỉ khi nhìn thấy hình ảnh này trên màn hình, họ mới giật mình nhận ra: Những bữa cơm Tết trọn vẹn trong ký ức của mình, đôi khi lại được đánh đổi bằng sự vắng mặt của bà, của mẹ.

Chiếc ghế trống và câu chuyện chưa bao giờ cũ

Gánh nặng bếp núc ngày Tết vẫn chủ yếu đặt lên vai phụ nữ, dù nhịp sống hiện đại đã có nhiều thay đổi. Từ chuẩn bị mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa đến chăm lo từng chi tiết nhỏ, người phụ nữ thường là người đến sau cùng trong bữa tiệc sum họp.

TVC Tết “Nhẹ tay bếp núc - Trọn vẹn phút sum vầy” của Masuto chọn cách kể chuyện tối giản, không cao trào kịch tính, nhưng lại chạm tới cảm xúc người xem bằng chính hình ảnh quen thuộc ấy. Chiếc ghế trống xuất hiện như một câu hỏi mở: Liệu Tết có thực sự trọn vẹn khi vẫn còn người phải đứng ngoài khoảnh khắc đoàn viên?

Khi công nghệ bước vào gian bếp như một lời sẻ chia

Thay vì đặt ra những thông điệp mang tính kêu gọi, Masuto chọn cách hiện diện bằng giải pháp, hướng tới việc giảm tải công việc bếp núc thông qua công nghệ.

Các thiết bị gia dụng như nồi cơm điện đa năng, nồi hấp hay máy làm sữa hạt... được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa ăn, giảm bớt những công đoạn thủ công vốn chiếm nhiều công sức. Khi việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn, người nội trợ có thêm thời gian cho chính mình và cho những khoảnh khắc đáng lẽ họ không nên vắng mặt.

Giải pháp gia dụng hiện đại giúp giảm gánh nặng bếp núc ngày Tết (Ảnh: Masuto).

Không dừng lại ở gian bếp, các thiết bị hỗ trợ dọn dẹp như máy hút bụi không dây giúp việc nhà ngày cận Tết trở nên nhẹ nhàng hơn, tạo điều kiện để công việc được san sẻ giữa các thành viên trong gia đình, kể cả các bạn nhỏ.

Song song với chiến dịch truyền thông, Masuto triển khai chương trình ưu đãi cuối năm, giúp người tiêu dùng tiếp cận các giải pháp gia dụng hiện đại với hàng nghìn phiếu ưu đãi giảm giá lên tới 50%.

Nổi bật trong đó là chương trình “Vòng quay sum vầy - Lộc đầy gian bếp” mang đến cơ hội nhận các phần quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, vàng 9999 cùng nhiều sản phẩm gia dụng và thiết bị chăm sóc, tạo kiểu tóc cho phái nữ, được xem như lời chúc đầu năm của doanh nghiệp.

Tết trọn vẹn khi không còn ai phải “vắng mặt”

Thông điệp mà chiến dịch hướng tới khá giản dị: Tết không nhất thiết phải gắn với sự chuẩn bị cầu kỳ hay những mâm cỗ đầy, mà nằm ở việc mọi người thực sự có mặt bên nhau.

Thay vì đặt nặng câu chuyện san sẻ trách nhiệm, Masuto tiếp cận từ một hướng khác, đơn giản hóa những công việc quen thuộc trong gian bếp và sinh hoạt gia đình bằng các giải pháp công nghệ.

Khi nấu nướng, dọn dẹp không còn chiếm trọn thời gian và năng lượng, người phụ nữ có thêm những khoảng nghỉ, để hiện diện trọn vẹn bên gia đình trong không khí Tết.

Masuto mang đến giải pháp gia dụng giúp giảm tải việc bếp núc, để Tết là thời gian của sum vầy và sẻ chia (Ảnh: Masuto).

Masuto - trợ thủ cho gian bếp hiện đại

Masuto là thương hiệu gia dụng phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ, hướng tới tối ưu trải nghiệm nấu nướng và sinh hoạt gia đình. Các dòng sản phẩm như nồi cơm điện, máy ép chậm, máy hút bụi, máy làm sữa hạt… giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian và công sức.

Chương trình “Vòng quay sum vầy - Lộc đầy gian bếp” áp dụng cho các đơn hàng mua trước ngày 25/2. Khách hàng cần hoàn tất quét mã dự thưởng trước 10h ngày 6/3 để đủ điều kiện tham gia quay số. Thông tin chi tiết được cập nhật tại website và fanpage chính thức của Masuto.

Chương trình diễn ra từ 1/1đến hết 25/2. Độc giả tham khảo chi tiết tại: http://masuto.vn