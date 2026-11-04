Máy bay thương mại Learjet chở 9 người đã rơi tại bang Florida (Mỹ), khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng. Trong số đó có doanh nhân công nghệ 45 tuổi Adam Robinson cùng vợ, hai con nhỏ, bảo mẫu và hai người bạn.

Adam Robinson cùng vợ và hai con đều thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào chiều Chủ nhật vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Đây là một bi kịch không thể diễn tả bằng lời”, Brett Hurt, bạn thân kiêm cố vấn của Robinson, chia sẻ. Ông mô tả Robinson là người bạn tuyệt vời, đồng thời là nguồn cảm hứng cho những nhà khởi nghiệp muốn xây dựng doanh nghiệp bằng chính nguồn lực của mình.

Điều khiến nhiều người chú ý là một thông điệp Robinson từng đăng trên mạng xã hội X vào tháng 4. Khi khuyên các nhà khởi nghiệp không nên quá phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, ông viết: “Bạn không cần phải làm rơi một chiếc máy bay để học cách bay và bạn cũng không cần đến các quỹ đầu tư mạo hiểm để xây dựng một doanh nghiệp”.

Sau vụ tai nạn, câu nói này được nhiều cư dân mạng nhắc lại, tạo nên sự trùng hợp đầy ám ảnh.

Adam Robinson tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, từng làm chuyên gia tín dụng tại ngân hàng Lehman Brothers ở New York và kiếm được hàng triệu USD. Tuy nhiên, ông quyết định rời lĩnh vực tài chính để theo đuổi công nghệ và khởi nghiệp.

Công ty đầu tiên của Robinson là Robly, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ email. Sau giai đoạn kinh doanh khó khăn, ông cùng cộng sự phát triển giải pháp thu thập thông tin liên hệ của người truy cập website, sau đó tách thành doanh nghiệp riêng mang tên GetEmails.

Giải pháp này mang lại thành công, tạo nền tảng để Robinson tiếp tục xây dựng các công ty khác. Khi qua đời, ông điều hành nhóm doanh nghiệp gồm Retention.com, RB2B và MoltSets, chuyên cung cấp các giải pháp nhận diện khách truy cập website và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng. Nhóm công ty được cho là đạt doanh thu khoảng 35 triệu USD mỗi năm.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Robinson còn được biết đến với những chia sẻ về khởi nghiệp, quản trị và xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội. Tài khoản X của ông có hơn 13.000 người theo dõi, trong khi LinkedIn thu hút hơn 160.000 người.

Robinson cũng thường nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, cho rằng người khởi nghiệp không nên đánh đổi quá nhiều thời gian bên vợ con và người thân để phát triển sự nghiệp.

Sự ra đi của ông khiến cộng đồng công nghệ tiếc thương. Trong tuyên bố chung, các công ty do Robinson sáng lập gọi ông là người bạn, người cố vấn và nhà lãnh đạo táo bạo, thẳng thắn, đồng thời cho biết sự mất mát này để lại nỗi đau sâu sắc trong đội ngũ và cộng đồng công nghệ.