Tổng hợp câu lệnh tạo ảnh AI đang gây chú ý trên mạng

Ảnh kèm chú thích kiểu sketchbook (phác thảo sổ tay)

Xu hướng này biến bức ảnh gốc thành một hình ảnh có các nét vẽ tay, mũi tên, chú thích và hình doodle nhỏ. Phong cách phù hợp với ảnh đồ ăn, đồ vật, thú cưng hoặc khoảnh khắc đời thường.

Câu lệnh gợi ý:

Hãy quan sát các chi tiết xuất hiện trong bức ảnh và thêm các chú thích vẽ tay có ý nghĩa cho từng chi tiết đó.

[Các vật thể trong ảnh] Viết ra những thứ nhìn thấy trong ảnh, ví dụ: trà đá, bánh donut, chiếc túi nhỏ, nhân vật đáng yêu nhất trong ảnh...

[Quy tắc vẽ] Sử dụng nét vẽ mảnh màu trắng, hơi thô và tự nhiên như vẽ tay trực tiếp lên ảnh. Vẽ viền bao quanh các vật thể chính, thêm mũi tên, nét đứt và các doodle nhỏ để hướng ánh nhìn của người xem. Các dòng chú thích cần có cảm giác viết tay, gần gũi và vui nhộn.

Tạo poster thể thao

Câu lệnh này giúp người dùng tạo poster thể thao cá nhân theo phong cách điện ảnh. Người dùng có thể thay đổi tên, số áo, đội bóng, màu áo hoặc môn thể thao theo ý muốn.

Câu lệnh gợi ý:

Tạo một poster cầu lông chuyên nghiệp, siêu thực, độ phân giải cao, phong cách điện ảnh. Nhân vật chính là [tham khảo hình ảnh], giữ nguyên khuôn mặt, kiểu tóc, hình dáng và góc nhìn.

Bố cục:

Góc nhìn 1: Chân dung cận mặt, mặc áo thi đấu cầu lông chuyên nghiệp, cầm vợt đặt trên vai, ánh mắt tập trung, thần thái mạnh mẽ.

Góc nhìn 2: Nghiêng nửa thân, mặc áo cầu lông 2025, phía sau lưng có tên “Tuan Anh” và số 10 rõ ràng.

Góc nhìn 3: Toàn thân, mặc đầy đủ trang phục thi đấu cầu lông gồm áo thể thao, quần shorts, tất, giày cầu lông. Số 10 xuất hiện trên áo và quần, có logo nhà tài trợ.

Dưới cùng: Cảnh hành động, vận động viên bật nhảy thực hiện cú đập cầu mạnh. Quả cầu lông tiếp xúc trực tiếp hoặc rất gần với mặt vợt. Thêm hiệu ứng mờ chuyển động, ánh sáng sân đấu, bụi sáng và vệt tốc độ quanh quả cầu.

Nền: Nhà thi đấu cầu lông chuyên nghiệp, khán đài đông người, ánh đèn sân khấu mạnh, tông màu đỏ, trắng và xanh đậm. Số 10 lớn và tên “Tuan Anh” phát sáng phía sau nhân vật chính.

Yếu tố bổ sung: Logo đội tuyển hoặc logo cá nhân ở góc trên, biểu tượng quả cầu lông và vợt cầu lông.

Phong cách: Siêu thực, độ phân giải cao, điện ảnh, áp phích thể thao chuyên nghiệp, ánh sáng kịch tính, bố cục mạnh mẽ, chi tiết sắc nét.

Tạo ảnh theo phong cách tranh sáp màu

Xu hướng này phù hợp với những người muốn biến ảnh chân dung hoặc ảnh đời thường thành tranh vẽ ngộ nghĩnh, có màu sắc trẻ trung.

Câu lệnh gợi ý:

Hãy vẽ lại toàn bộ bức ảnh này theo phong cách tranh sáp màu. Đơn giản hóa các chi tiết để trông giống nét vẽ của một đứa trẻ 10 tuổi.

Không sử dụng màu sắc của bức ảnh gốc. Hãy tạo cảm giác tổng thể như bức tranh được vẽ trên một tờ giấy trắng, đáng yêu, hồn nhiên và trong trẻo.

Có thể thêm một số chi tiết dễ thương như bông hoa, viên kẹo, ngôi sao, đám mây hoặc trái tim để bức tranh trông sinh động hơn.

Nâng cấp ảnh chân dung lên phong cách 4K

Câu lệnh này dành cho người muốn cải thiện chất lượng ảnh chân dung, tăng độ sắc nét và ánh sáng nhưng vẫn giữ nguyên danh tính, khuôn mặt và phông nền gốc.

Câu lệnh gợi ý:

Nâng cấp bức ảnh chân dung lên chất lượng 4K, giữ nguyên danh tính của chủ thể. Không thay đổi cấu trúc khuôn mặt, biểu cảm, dáng mặt, kiểu tóc hoặc đặc điểm nhận diện.

Giữ nguyên chính xác phông nền từ ảnh gốc. Không thay thế phông nền, không thêm vật thể mới, không dịch chuyển bố cục.

Tái tạo bức ảnh như được chụp bằng máy ảnh Sony A1, ống kính 85mm f1.4, khẩu độ f1.6, ISO 100, tốc độ màn trập 1/200. Ảnh có độ sâu trường ảnh nông, lấy nét khuôn mặt chính xác, màu sắc trung tính theo phong cách tạp chí.

Ánh sáng cần khớp với ảnh gốc nhưng được nâng cấp theo hướng điện ảnh: ánh sáng mềm, vùng sáng ấm, vùng tối lạnh, độ tương phản sâu hơn, chuyển sắc mượt, da chân thực, không bị giả hoặc quá mịn. Có thể thêm nhiễu hạt phim nhẹ.

Kết xuất ảnh ở độ phân giải 4K, sắc nét, tự nhiên, giữ nguyên cảm giác môi trường ban đầu.

Lệnh phủ định: Không thay phông nền. Không biến dạng khuôn mặt. Không làm mịn da quá mức. Không dùng ánh sáng quá kịch tính. Không tạo hiệu ứng phát sáng giả. Không làm ảnh trông như nhựa hoặc quá AI.