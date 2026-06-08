Thủ đoạn lừa đảo giả mạo tuyển người mẫu, diễn viên... trên mạng xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, tham gia hoạt động trải nghiệm và mong muốn phát triển kỹ năng của người trẻ, các đối tượng đã tạo ra nhiều kịch bản tuyển dụng giả để chiếm đoạt tài sản.

Bẫy việc nhẹ lương cao nhắm vào học sinh, sinh viên

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức hoạt động.

Các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội, website, fanpage hoặc hội nhóm giả mạo công ty truyền thông, trung tâm đào tạo nghệ thuật, nhãn hàng nổi tiếng để đăng thông tin tuyển người mẫu, diễn viên, đại diện thương hiệu, cộng tác viên trực tuyến hoặc người tham gia các chương trình quảng bá.

Người dùng cần cảnh giác với các lời mời tham gia nhóm Telegram, Zalo, Messenger không rõ nguồn gốc (Ảnh: Getty).

Một số nội dung còn được gắn với các sự kiện lớn, trong đó có World Cup 2026, nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Những bài đăng thường sử dụng hình ảnh bắt mắt, ngôn từ hấp dẫn, cam kết công việc nhẹ, thu nhập cao, có cơ hội gặp người nổi tiếng, nhận học bổng, quà tặng hoặc tham gia quảng cáo cho thương hiệu lớn.

Nhóm bị nhắm đến chủ yếu là học sinh, sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè. Đây là thời điểm nhiều bạn trẻ có nhu cầu tìm việc bán thời gian, tích lũy kinh nghiệm hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tâm lý muốn thử sức, kiếm thêm thu nhập và dễ tin vào các cơ hội xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường trò chuyện trong thời gian dài để tạo dựng lòng tin. Họ yêu cầu người tham gia gửi thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các nhóm kín trên Telegram, Zalo, Messenger.

Việc đưa nạn nhân vào các nhóm riêng giúp các đối tượng dễ kiểm soát thông tin, tạo hiệu ứng đám đông và gây áp lực tâm lý.

Ở bước tiếp theo, nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau như phí xác minh tài khoản, phí giữ chỗ, tiền đặt cọc, phí đồng phục hoặc phí tham gia chương trình. Một số trường hợp bị lôi kéo làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng có thể hoàn trả một khoản tiền nhỏ nhằm củng cố niềm tin.

Khi nạn nhân tiếp tục tham gia, số tiền yêu cầu chuyển khoản sẽ tăng dần. Các đối tượng đưa ra lời hứa hoàn tiền kèm phần thưởng cao hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nạn nhân chuyển số tiền lớn, họ viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, tài khoản bị khóa, chưa hoàn thành đủ yêu cầu hoặc cần nộp thêm tiền để mở quyền rút tiền. Cuối cùng, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Chủ động bảo vệ mình trên không gian mạng

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời tuyển dụng, tuyển chọn hoặc hợp tác xuất hiện trên mạng xã hội, nhất là những nội dung hứa hẹn thu nhập cao nhưng không yêu cầu kinh nghiệm rõ ràng.

Người dân chỉ nên tham gia các chương trình do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp uy tín công bố trên kênh thông tin chính thức.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nhận diện sớm các dấu hiệu lừa đảo để tránh bị chiếm đoạt tài sản (Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ).

Người dùng tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí tham gia hoặc thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của người lạ trên mạng.

Các thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cũng không được cung cấp cho bất kỳ ai. Bên cạnh đó, người dân không nên truy cập đường dẫn lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại, máy tính.

Đối với học sinh, sinh viên, trước khi tham gia bất kỳ chương trình tuyển dụng hoặc hoạt động trực tuyến nào, cần trao đổi với gia đình, nhà trường hoặc người có kinh nghiệm để được tư vấn. Phụ huynh cũng cần quan tâm hơn đến hoạt động trực tuyến của con em, hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu lừa đảo và không để các em tự thực hiện giao dịch tài chính với người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần lưu giữ tin nhắn, tài khoản liên hệ, đường dẫn, hình ảnh, chứng từ giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Việc chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và cảnh giác trước các lời mời hấp dẫn trên mạng là cách quan trọng để giảm nguy cơ bị lừa đảo trong môi trường số.

Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ