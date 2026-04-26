Thị trường công nghệ dịp 30/4 tăng giá, giảm sức mua

Năm nay, giá sản phẩm có xu hướng tăng do nguồn cung chip khan hiếm (Ảnh: TN).

Sức mua "hạ nhiệt"

Nhiều hệ thống bán lẻ đánh giá sức mua trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay có thể giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân không đến từ nhu cầu người dùng mà chủ yếu do chuỗi cung ứng. Tình trạng thiếu hụt chip và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao đã hạn chế khả năng triển khai các chương trình kích cầu “mạnh tay” từ phía nhà sản xuất trong quý II.

Khi các chính sách bán hàng không còn hấp dẫn như năm ngoái, tâm lý khách hàng cũng trở nên thận trọng hơn.

“Trong bối cảnh nguồn cung chip chịu nhiều áp lực, mặt bằng giá các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Theo ghi nhận từ thị trường, nhiều hãng đã lên kế hoạch điều chỉnh giá khoảng 10-30% đối với các sản phẩm ra mắt trước năm 2025.

Với các sản phẩm mới trong năm 2026, giá bán cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Đồng thời, các model đời 2025 có cấu hình tương đương dự kiến tăng khoảng 15-20%. Điều này phản ánh rõ tác động của chi phí đầu vào đến chiến lược giá trên toàn thị trường”, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cho biết.

Dù tổng thể có xu hướng giảm, một số nhóm ngành hàng vẫn ghi nhận mức độ quan tâm cao. Khảo sát của phóng viên cho thấy các dòng smartphone tầm trung, trong khoảng 10-20 triệu đồng, đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Phân khúc này hiện được nhiều hệ thống áp dụng ưu đãi giảm giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tập trung chủ yếu vào các thương hiệu như Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo.

Trong khi đó, ở phân khúc giá rẻ (khoảng 3-6 triệu đồng), thị trường ghi nhận sự hiện diện của các thương hiệu như Oscal, Tecno, Benco.

Đối với iPhone thế hệ mới, mức giảm giá ghi nhận ở mức nhẹ, khoảng 2-4% so với giá niêm yết. Ngược lại, các dòng flagship của Samsung như Galaxy S26 series, Galaxy Fold 7 đang có ưu đãi cao, dao động từ 5-7 triệu đồng.

Với nhóm người dùng phổ thông, các yếu tố như thời lượng pin, độ ổn định và khả năng đáp ứng nhu cầu hàng ngày được ưu tiên. Trong khi đó, nhóm người dùng trẻ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến camera, khả năng giải trí và tính linh hoạt khi sử dụng đa nền tảng.

Ngoài ra, trong dịp này, đồng hồ trẻ em (Kids Watch) cũng được nhiều phụ huynh quan tâm để hỗ trợ quản lý con cái từ xa trong các chuyến du lịch hè. Bên cạnh đó, các dòng laptop phục vụ nhu cầu học tập và làm việc di động vẫn duy trì sức mua ổn định.

Nhà bán lẻ "vượt rào" chuẩn bị cho cao điểm

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp lễ, các hệ thống bán lẻ đã chủ động lên kế hoạch từ sớm.

“Ngay từ giữa tháng 3, các kế hoạch chuẩn bị hàng hóa và đàm phán với đối tác đã được hoàn tất nhằm đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy trong dịp lễ”, đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết.

Theo đó, giai đoạn cao điểm ưu đãi dự kiến diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5.

Năm nay, hành vi mua sắm của người Việt cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Các sàn thương mại điện tử tiếp tục chiếm ưu thế, đặc biệt trong các dịp “Double Day” hoặc những đợt giảm giá giữa và cuối tháng.

Người dùng có xu hướng ưu tiên mua online các mặt hàng có tính tiêu chuẩn cao như điện thoại hoặc phụ kiện để tận dụng mã giảm giá.

Ngược lại, với các sản phẩm đòi hỏi trải nghiệm thực tế như loa, tai nghe, khách hàng vẫn giữ thói quen đến trực tiếp cửa hàng. Việc nghe thử, đeo thử và cảm nhận trước khi mua vẫn là bước quan trọng trong quá trình ra quyết định.