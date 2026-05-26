Thêm một quốc gia Đông Nam Á cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Ngày 22/5 vừa qua, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo đó, các nền tảng trực tuyến sẽ phải triển khai biện pháp hạn chế việc đăng ký và sở hữu tài khoản đối với người dùng dưới mức tuổi trên; đồng thời các công ty công nghệ phải tăng cường kiểm soát nội dung và bổ sung các cơ chế bảo vệ trẻ em trên nền tảng của mình.

Quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6, sau khi đã được nội các Malaysia phê duyệt từ tháng 11/2025.

Đứng trước quy định mới, những nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram, TikTok hay YouTube sẽ phải áp dụng quy trình xác minh độ tuổi nhằm đảm bảo không có người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản.

Malaysia chính thức trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (Ảnh minh họa: CV).

Người đăng ký mới phải xác minh tuổi trước khi sử dụng dịch vụ, trong khi các tài khoản hiện có sẽ được yêu cầu xác nhận độ tuổi để tiếp tục sử dụng. Nếu quá trình xác minh thất bại, nền tảng sẽ từ chối tạo tài khoản hoặc hạn chế quyền truy cập.

MCMC cho biết các biện pháp được thực hiện nhằm giảm nguy cơ trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, các tương tác không an toàn và những tính năng không phù hợp với độ tuổi.

Malaysia cho phép các nền tảng được phép tự lựa chọn giải pháp xác minh độ tuổi phù hợp, miễn đáp ứng yêu cầu về an toàn, quyền riêng tư và pháp lý. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc xác minh phải dựa trên giấy tờ do chính phủ Malaysia hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia khác cấp.

Ngoài xác minh tuổi, các công ty công nghệ phải xây dựng cơ chế báo cáo nội dung độc hại rõ ràng và dễ tiếp cận, đặc biệt với các nội dung ảnh hưởng tới trẻ vị thành niên.

Do khoảng thời gian từ khi công bố đến khi áp dụng quy định khá ngắn, MCMC cho biết sẽ dành thời gian hợp lý để các nền tảng hoàn tất quy trình xác minh tuổi và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Trong những năm gần đây, Malaysia liên tục siết chặt quản lý không gian mạng khi ghi nhận sự gia tăng mạnh của nhiều loại nội dung độc hại trên Internet.

Theo Reuters, giới chức nước này xem cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, nội dung khiêu dâm trẻ em, hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên, bắt nạt trên mạng và các nội dung liên quan đến chủng tộc, tôn giáo... là những mối nguy lớn trên môi trường số.

Động thái của Malaysia phản ánh xu hướng lan rộng của làn sóng kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu.

Trước đó, Australia trở thành quốc gia đầu tiên thông qua lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Sau Australia, hàng loạt quốc gia bắt đầu cân nhắc hoặc triển khai các biện pháp tương tự.

Kể từ sau lệnh cấm của Australia, làn sóng siết chặt việc trẻ em dùng mạng xã hội hình thành và lan rộng đến nhiều quốc gia (Ảnh minh họa: Read On).

Tại Đông Nam Á, Indonesia đã áp dụng lệnh cấm từ tháng 3 nhằm bảo vệ khoảng 70 triệu trẻ em khỏi các nguy cơ như nội dung khiêu dâm trực tuyến, bắt nạt và nghiện Internet.

Chính sự gia tăng nhanh chóng của AI và thuật toán trên Internet được xem là một trong những nguyên nhân khiến các chính phủ đẩy mạnh quản lý môi trường số.

Dù các công ty công nghệ liên tục giới thiệu công cụ bảo vệ trẻ em, giới phân tích cho rằng tranh luận hiện nay không còn dừng ở việc nền tảng “có công cụ an toàn hay không”, mà nằm ở khả năng thực thi thực tế ở mỗi quốc gia và mức độ chịu trách nhiệm của các công ty công nghệ.

Malaysia thời gian qua đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn với các nền tảng số. Đầu năm nay, quốc gia này từng tạm thời chặn truy cập trợ lý AI Grok sau khi xuất hiện những tranh luận liên quan đến việc công cụ bị sử dụng để tạo ra các hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận của nạn nhân.

Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng siết chặt việc trẻ em dùng mạng xã hội sẽ còn tiếp tục lan rộng trong thời gian tới, khi ngày càng nhiều quốc gia coi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe tâm lý, an toàn trực tuyến và sự phát triển của trẻ em trong kỷ nguyên số.