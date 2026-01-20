TCL hợp tác cùng Vietnam Airlines: Kết nối hành trình trở về và đón Tết tại gia

Không chỉ dừng lại ở những chuyến bay đưa người con xa xứ về nhà an toàn, sự hợp tác lần này còn mở ra cơ hội trải nghiệm không gian giải trí ngay tại phòng khách, cùng hàng loạt đặc quyền dặm bay hấp dẫn dành cho người tiêu dùng trong dịp đầu năm mới.

Tết là dịp để trở về sum vầy bên không gian sống ấm cúng (Ảnh: TCL).

Hành trình trở về bừng sắc Tết

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, mang theo những cảm xúc bồi hồi của những chuyến đi trở về và niềm hứng khởi tân trang tổ ấm. Với người Việt, thước đo của Tết đôi khi không nằm ở tờ lịch, mà nằm ở khoảnh khắc bước chân lên chuyến bay trở về.

Giữa không khí hối hả của những ngày cuối năm, mỗi dặm bay cùng Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines tựa như một nhịp cầu nối liền khoảng cách, mang theo những khát vọng đoàn tụ của hàng triệu trái tim.

Tuy nhiên, việc hạ cánh an toàn xuống phi trường chưa phải là điểm kết thúc của hành trình ấy. Cảm xúc trọn vẹn của ngày Tết chỉ thực sự thăng hoa khi cánh cửa nhà mở ra, nơi có ánh đèn ấm áp, mâm cơm tất niên và không gian sum vầy thân thương đang chờ đợi.

Sự hợp tác của TCL và Vietnam Airlines mang đến nhiều tiện ích cho người tiêu dùng (Ảnh: TCL).

Thấu hiểu sâu sắc tâm lý này, sự hợp tác giữa TCL và Vietnam Airlines không đơn thuần là hợp tác thương mại giữa một hãng công nghệ và một hãng hàng không, mà là sự tiếp nối liền mạch của cảm xúc.

Vietnam Airlines đưa hành khách về nhà và TCL sẽ giúp khoảng thời gian ở nhà trở nên đáng nhớ hơn. Đây là sự giao thoa giữa hai triết lý: một bên là chuẩn mực dịch vụ hàng không quốc gia, một bên là sự đổi mới trong không gian sống hiện đại.

Nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn cho mùa Tết

Nếu những chuyến bay mang đến niềm vui hội ngộ, thì công nghệ hiện đại lại đóng vai trò "giữ lửa" cho không khí gia đình.

Trong mùa Tết này, dòng TV QD-Mini LED của TCL được giới thiệu như một tâm điểm mới của phòng khách hiện đại. Một không gian giải trí với chiếc tivi sở hữu kích thước lớn từ 85 lên đến 98 inch hoặc 115 inch sẽ là nơi cả gia đình cùng quây quần xem Quảng trường mùa xuân (thay thế Táo Quân năm nay), thưởng thức các chương trình nghệ thuật hay sống lại những khoảnh khắc thể thao vinh quang thể thao Việt Nam trong năm qua.

TV TCL QD-Mini LED C8K mang đến trải nghiệm giải trí tại gia vượt trội (Ảnh: TCL).

Sở hữu với thiết kế không viền Zero Border tinh tế và mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch, cùng độ sáng tối đa lên tới 5.000 nits và hệ thống âm thanh vòm sống động từ thương hiệu Bang & Olufsen (B&O), chiếc TV giờ đây trở thành mảnh ghép liên kết các thế hệ, biến phòng khách thành nơi gắn kết gia đình.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của hệ sinh thái Smarthome với máy lạnh FreshIN/BreezeIN hay máy giặt thông minh TCL MAX Aura/TCL Care Aura cũng góp phần giải phóng sức lao động, để gia chủ thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn bên người thân.

Sắm Tết tiện nghi, ưu đãi nghìn dặm bay

Điểm nhấn thực tế nhất của chiến dịch "Tết bừng sắc - Vạn dặm vươn cao" chính là chương trình ưu đãi diễn ra xuyên suốt từ ngày 21/12/2025 đến hết ngày 28/2/2026.

Nhiều ưu đãi cho khách hàng TCL trong mùa Tết năm nay khi bay cùng Vietnam Airlines (Ảnh: TCL).

Khách hàng khi mua các sản phẩm TV, máy lạnh, máy giặt TCL nằm trong danh mục khuyến mãi sẽ nhận được đặc quyền tham gia hoạt động "hái lộc" với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Những khách hàng may mắn nhất sẽ có cơ hội sở hữu giải Đặc biệt là chiếc TV TCL QD-Mini LED 98 inch - một món quà ý nghĩa cho ngày Tết.

Ngoài ra, chương trình còn dành tặng các phần quà giá trị khác cho những tín đồ xê dịch, bao gồm giải Nhì là cặp vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia (tương đương 60.000 dặm thưởng) và giải Ba là chuyến bay khứ hồi hạng Phổ thông (tương đương 30.000 dặm thưởng).

Thông qua việc tích hợp các ưu đãi về dịch vụ hàng không cùng trải nghiệm nhà thông minh, mối quan hệ hợp tác giữa TCL và Vietnam Airlines đã góp phần tái định nghĩa vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ đoàn viên dịp Tết, trong suốt hành trình bay lẫn những thời khắc quan trọng bên gia đình.