Tập 10 Voices of Galaxy: Tiếp cận AI bằng sự tỉnh táo, chủ động và trách nhiệm

Trong bối cảnh ấy, tập 10 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung - đặt vấn đề mang tính nền tảng: làm thế nào hiểu đúng AI để có thể dùng đúng AI, thông qua việc trò chuyện với ông Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Chuyên gia Đào Trung Thành trong Voices of Galaxy tập 10 (Ảnh: Samsung).

AI không khó dùng như tưởng tượng

Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều người Việt e ngại AI nằm ở nhận thức rằng đây là công cụ phức tạp. Tuy nhiên, xu hướng phát triển AI hiện nay lại đang đi theo hướng ngược lại. AI ngày càng được tích hợp sâu vào các thiết bị thông minh quen thuộc, với giao diện đơn giản và cách sử dụng trực quan hơn rất nhiều.

Trong Voices of Galaxy tập 10, ông Đào Trung Thành khẳng định rõ điều này khi cho rằng: “Kiến thức công nghệ - nhất là AI - không chỉ dành cho kỹ sư hay chuyên gia. Nó cần đến với mọi người, cho bất kỳ ai muốn làm việc hiệu quả hơn và tự tin hơn trong thời đại công nghệ thông tin”.

AI ngày càng được tích hợp sâu vào các thiết bị thông minh quen thuộc (Ảnh: Samsung).

Thị trường Việt Nam cho thấy nhận định này không phải là lý thuyết. Theo báo cáo mới đây, Việt Nam hiện có gần 80 triệu người dùng internet và hơn 76 triệu tài khoản mạng xã hội. AI đang đi thẳng vào môi trường sống số của hàng chục triệu người mỗi ngày. Khi AI có khả năng hiểu tiếng Việt tốt hơn và được “đóng gói” trong các thiết bị phổ thông, rào cản lớn nhất không còn là công nghệ, mà là cách con người lựa chọn tiếp cận và sử dụng.

AI không chỉ phục vụ cá nhân, mà đang tạo ra giá trị cho cộng đồng

Một cách hiểu chưa đầy đủ khác là cho rằng AI hầu hết mang lại lợi ích ở cấp độ cá nhân, trong khi tác động ở quy mô tập thể vẫn còn mờ nhạt. Tuy nhiên, theo ông Đào Trung Thành, vấn đề không nằm ở bản thân AI mà ở tư duy sử dụng.

Thực tế tại Việt Nam đang cho thấy AI dần được sử dụng như một hạ tầng mềm cho nhiều lĩnh vực. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, AI hiện là một trong những công nghệ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, với mức độ ứng dụng ngày càng tăng ở các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, giáo dục, sản xuất và dịch vụ. Không chỉ trong doanh nghiệp, AI còn xuất hiện trong các cộng đồng sáng tạo, các nhóm nghề nghiệp và cả những cộng đồng mang tính văn hóa xã hội.

Cộng đồng chạy bộ sử dụng AI trên đồng hồ thông minh hỗ trợ quá trình tập luyện (Ảnh: Samsung).

Những câu chuyện xuyên suốt Voices of Galaxy cho thấy khi công cụ AI hiểu tiếng Việt như Galaxy AI và Gemini Live được đặt trong mục tiêu kết nối và chia sẻ, nó có thể tạo ra cả giá trị vật chất lẫn tinh thần.

AI hỗ trợ con người hệ thống hóa tri thức, lan tỏa câu chuyện, kết nối những người có chung mối quan tâm, từ đó hình thành nên những cộng đồng cùng học hỏi và phát triển. Trong bức tranh ấy, AI không đứng ở trung tâm, mà đóng vai trò chất xúc tác giúp con người tìm thấy nhau và hiểu nhau hơn.

Trách nhiệm với AI không nằm ở khẩu hiệu, mà bắt đầu từ từng người dùng

Khi AI ngày càng phổ biến, câu chuyện đạo đức và trách nhiệm thường được đặt ở tầm chính sách hoặc quy định pháp lý. Tuy nhiên, Voices of Galaxy tập 10 đưa ra một góc nhìn thực tế hơn.

Theo ông Đào Trung Thành: “Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó có thể kết nối với con người, và giúp con người sống tốt hơn. Trách nhiệm nằm ở chính mỗi người sử dụng. Khi mỗi cá nhân đều tự trang bị nhận thức đúng đắn về việc sử dụng AI vào đúng mục đích, đúng thời điểm, đặt AI vào đúng vị trí hỗ trợ chứ không thay thế, không thỏa hiệp để đánh đổi các giá trị bền vững lấy cuộc đua công nghệ, AI sẽ là hỗ trợ đắc lực để kỷ nguyên số của Việt Nam cất cánh”.

Góc nhìn này có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đối mặt song song hai thách thức, một mặt, xã hội cần tận dụng công nghệ để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, mặt khác, nhiều giá trị bền vững vẫn cần được gìn giữ.

Khi được sử dụng một cách có trách nhiệm, AI và công nghệ số có thể trở thành công cụ hỗ trợ để kể lại những câu chuyện văn hóa truyền thống Việt theo cách hiện đại hơn, thay vì tạo ra áp lực buộc truyền thống phải chạy theo công nghệ bằng mọi giá.

AI có thể trợ lực cho cả cá nhân và cộng đồng (Ảnh: Samsung).

Tổng kết lại, 10 tập phim Voices of Galaxy gợi mở góc nhìn rộng hơn về giá trị và mục đích của AI. Khi người Việt tiếp cận AI bằng sự tỉnh táo, chủ động và trách nhiệm, công nghệ này có thể trở thành trợ lực cho cả cá nhân lẫn cộng đồng.

Hiểu đúng AI là bước đầu tiên để dùng đúng AI. Và khi AI được đặt đúng vị trí hỗ trợ, kỷ nguyên số không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là câu chuyện về con người Việt Nam cùng nhau vươn mình một cách bền vững.