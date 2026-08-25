Tạo, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo Điều 11 của Nghị định, người làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng có thể bị phạt 10-20 triệu đồng.

Cá nhân có hành vi tạo, phát tán tin giả sẽ bị phạt tối đa 20 triệu đồng (Ảnh: Forbes).

Khung phạt tiền 10-20 triệu đồng được áp dụng đối với cá nhân thực hiện hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng.

Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi làm ra, phát tán thông tin có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc có khả năng gây ảnh hưởng không tích cực đến cộng đồng; phát tán thông tin có nội dung khuyến khích hoặc hướng dẫn thực hiện hành vi trái với quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người làm ra, phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chưa được xác nhận theo quy định chuyên ngành cũng sẽ chịu phạt 10-20 triệu đồng.

Trong trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng bằng hai lần so với cá nhân.

Ngoài hình thức phạt tiền là hình thức xử phạt chính, các đối tượng vi phạm còn có thể phải chịu thêm hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội.

Đồng thời, các biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc cũng được áp dụng một cách triệt để bao gồm buộc gỡ bỏ, xóa bỏ hoàn toàn thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng.

Người vi phạm còn phải thực hiện việc cải chính các thông tin sai sự thật này và buộc nộp lại hoặc hoàn trả số lợi bất hợp pháp có được từ việc thực hiện hành vi vi phạm của mình.

Bên cạnh đó, người thiết lập, quản trị trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội, diễn đàn điện tử để đăng tải, hướng dẫn các hành vi nêu trên cũng sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.