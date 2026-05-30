Sở hữu ống kính Leica với mức giá dễ tiếp cận từ Xiaomi 17T Series

Đối với người trẻ năng động, các nhà sáng tạo nội dung hay những tín đồ nhiếp ảnh, chiếc điện thoại là bạn đồng hành tin cậy, công cụ bắt trọn chất nghệ thuật của cuộc sống hằng ngày và có độ bền bỉ cao để giữ nhịp cho mọi hành trình.

Thấu hiểu tâm lý đó, Xiaomi 17T Series ra mắt với định vị là một Flagship (chủ lực) hình ảnh toàn diện, sẵn sàng nuông chiều mọi phong cách sống đa nhiệm của giới trẻ bằng sự kết hợp giữa ống kính Leica trứ danh, hiệu năng đỉnh cao cùng viên pin bền bỉ thách thức thời gian.

Lý do lớn nhất khiến các nhà sáng tạo nội dung và các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh bị thuyết phục bởi Xiaomi 17T Series chính là tinh thần “Bậc thầy Telephoto”. Ống kính Leica 5x Telephoto tiêu cự tương đương 115mm được trang bị trên cả hai phiên bản - cho phép người dùng nhìn thế giới có chọn lọc hơn.

Với hỗ trợ zoom (phóng to, thu nhỏ) quang học 5x cùng thuật toán AI Ultra Zoom lên đến 120x kết hợp thấu kính cao cấp Leica Summilux, người dùng có thể dễ dàng kéo khoảnh khắc lại gần mình, làm sạch bố cục, cô đọng cảm xúc và tạo nên những khung hình chân dung tự nhiên có chiều sâu điện ảnh rõ rệt theo đúng tinh thần Leica.

Cụm camera Leica 5x Telephoto trứ danh cùng thấu kính Leica Summilux cao cấp biến Xiaomi 17T Series thành "Bậc thầy Telephoto" (Ảnh: Xiaomi).

Bên cạnh khả năng chụp tầm xa xuất sắc, trải nghiệm nhiếp ảnh trên dòng máy này còn được nâng tầm nhờ tính năng Leica Live Moment tích hợp trên cả camera chính lẫn ống kính tele. Thay vì chỉ lưu giữ một giây tĩnh lặng, máy tự động ghi lại dải chuyển động ngắn 1.440p đầy cảm xúc ngay trước khi bấm máy. Nhờ vậy, người dùng không sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đắt giá nào và dễ dàng chọn lại frame (khung) hình có biểu cảm ưng ý nhất.

Riêng trên phiên bản cao cấp Xiaomi 17T Pro, hội yêu làm phim di động còn được nuông chiều tối đa khi tính năng này nâng cấp lên chuẩn Live cinematography Ultra HD với độ phân giải 4K chuyên nghiệp.

Song song đó, toàn bộ dòng máy Xiaomi 17T Series đều được tích hợp bộ công cụ Xiaomi HyperAI thông minh giúp quy trình hậu kỳ diễn ra thảnh thơi hơn nhờ các thuật toán tự động tách nền, đổi bầu trời hay xóa vật thể thừa chỉ bằng một chạm.

Đối với các game thủ hay người cần edit (chỉnh sửa) video liên tục, dòng máy mang đến sự yên tâm nhờ phần cứng bền bỉ. Trong khi Xiaomi 17T sở hữu chip MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) mượt mà, thì bản Pro được trang bị vi xử lý flagship Dimensity 9500 (3nm) chạm đỉnh hiệu năng. Kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop, máy luôn duy trì sự mát mẻ, không bị quá nhiệt hay giảm khung hình khi chiến các tựa game đồ họa nặng.

Trải nghiệm giải trí được kéo dài nhờ viên pin Silicon - Carbon thế hệ mới lên đến 7000mAh trên bản Pro, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục suốt 2 ngày dài. Khi cần di chuyển, công nghệ sạc siêu tốc 100W HyperCharge giúp nạp đầy pin chỉ trong 46 phút.

Màn hình 1.5K siêu sáng 3500 nits, tích hợp hệ thống chăm sóc mắt chuyên sâu Xiaomi Vision Care giúp người dùng thoải mái sử dụng suốt đêm dài mà không lo mỏi mệt (Ảnh: Xiaomi).

Bên cạnh cấu hình, Xiaomi 17T Series năm nay còn lột xác với diện mạo thời trang và giàu cảm xúc hơn thông qua những đường nét được tinh chỉnh mềm mại, tinh tế. Dòng sản phẩm mang đến các tùy chọn màu sắc thời thượng như Deep Violet cuốn hút hay Opal White thanh lịch, dễ dàng chinh phục gu thẩm mỹ hiện đại của giới trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên dòng T Series được trang bị tính năng tích hợp thẻ NFC - giúp dễ dàng đồng bộ thẻ nhà, thẻ thang máy chung cư vào điện thoại đầy tiện lợi.

Tính năng NFC giúp người dùng có thể tích hợp nhiều thẻ ra vào khác nhau vào điện thoại, đơn giản hóa trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày (Ảnh: Xiaomi).

Tất cả các giá trị trải nghiệm xứng tầm flagship này hiện đã có mặt tại Thế Giới Di Động với mức giá từ 20,09 triệu đồng. Chương trình "Hotsale" giới hạn từ ngày 29/5 đến 7/6 mang đến cơ hội sở hữu máy khi khách hàng sẽ được giảm 3,5 triệu đồng, đặc biệt Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh còn giảm thêm 2 triệu đồng vào giá bán, nâng tổng mức giảm lên đến 5,5 triệu đồng.

Song song đó, người dùng còn được hưởng mức trợ giá thu cũ đổi mới chạm đỉnh đến 5 triệu đồng và mua trả chậm với lãi suất 0% - trả trước 0 đồng kỳ hạn dài lên đến 12 tháng.

Bên cạnh chính sách bảo hành chính hãng kéo dài 24 tháng (áp dụng cho người mua từ ngày 29/5 đến 30/6, khách hàng còn được tặng kèm 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình, gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất (hoặc đổi sang SIM data lên đến 300GB/tháng).

Một thiết bị dung hòa giữa nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khả năng cày game bền bỉ và hiệu suất công việc thông minh sẽ là món đầu tư cho cuộc sống hiện đại.