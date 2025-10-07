SmartBI: Giải pháp chuyển hóa dữ liệu quảng cáo thành nguồn lực giá trị

Trong kỷ nguyên số, chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến (Ads) đã trở thành khoản đầu tư tất yếu của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đối mặt với nghịch lý khi hàng tỷ đồng được chi ra mỗi ngày, nhưng giá trị thu về từ dữ liệu lại thường bị bỏ quên, phân mảnh và khó khai thác.

Thách thức của các nhà quản lý

Đối với phần lớn doanh nghiệp, việc vận hành quảng cáo đa kênh (Facebook, Google, TikTok, sàn thương mại điện tử) đang đối mặt với ba thách thức lớn.

Dữ liệu phân tán: Báo cáo từ mỗi nền tảng chỉ cung cấp báo cáo riêng lẻ, khiến việc có một cái nhìn toàn cảnh trở nên khó khăn. Điều này khiến đội ngũ marketing tốn hàng giờ, thậm chí hàng ngày chỉ để tổng hợp thủ công các con số rời rạc.

Báo cáo chậm trễ và sai sót: Quá trình tổng hợp thủ công không chỉ tốn thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót, dẫn đến những thiệt hại không đáng có khi vấn đề không được phát hiện kịp thời.

Quyết định dựa trên KPI trung gian: Các chỉ số như lượt thích, lượt tiếp cận hay chi phí trên mỗi tin nhắn rất quan trọng, nhưng chúng không phản ánh bức tranh toàn cảnh về hiệu quả kinh doanh thực tế như doanh thu, số lượng đơn hàng hay khách hàng tiềm năng chất lượng.

Những vấn đề này biến các chiến dịch quảng cáo thành những khoản "chi tiêu" ngắn hạn thay vì là một khoản đầu tư xây dựng chiến lược dài hạn cho công ty.

SmartBI for Ads: Tái định nghĩa giá trị dữ liệu quảng cáo

Được phát triển bởi Metric.vn, Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, SmartBI for Ads là giải pháp quản lý và tối ưu hiệu quả quảng cáo bằng cách giải quyết các vấn đề trên.

Với SmartBI, dữ liệu quảng cáo không chỉ là những con số rời rạc, mà được liên kết và phân tích để trở thành nguồn thông tin có giá trị. Qua đó, doanh nghiệp có thể theo dõi liền mạch hành trình từ mỗi khoảng chi tiêu cho quảng cáo mang về bao nhiêu lượt tương tác, tạo ra bao nhiêu khách hàng tiềm năng và cuối cùng là tạo ra bao nhiêu doanh thu thực tế.

Theo nhiều chuyên gia, việc tập trung hóa và khai thác thông minh dữ liệu quảng cáo có thể tạo ra tiềm năng phát triển doanh nghiệp nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc, doanh nghiệp không chỉ chi tiền cho quảng cáo, mà đang tích lũy giá trị, xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững từ chính dữ liệu của mình.

Sức mạnh từ nền tảng công nghệ của Việt Nam

Sự khác biệt của SmartBI for Ads không chỉ nằm ở tính năng, mà còn ở vị thế của nền tảng công nghệ lõi đã được thị trường và các cơ quan nhà nước chứng nhận.

Nền tảng Metric Enterprise, trái tim của SmartBI, đã nhận được nhiều giải thưởng như: Giải bạc - Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và công nghệ) tổ chức; Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - giải thưởng công nghệ hàng đầu Việt Nam do báo Dân trí tổ chức.

Với khả năng xử lý 1.500 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày và phục vụ nhiều thương hiệu lớn như Panasonic, Lock&Lock, Thegioididong, Doppelherz, Kangaroo..., SmartBI for Ads đảm bảo khả năng vận hành ổn định, chính xác và an toàn cho mọi quy mô doanh nghiệp.

Tối ưu tức thì, tăng trưởng dài hạn

Bằng cách liên kết KPI kinh doanh thực tế (doanh số, khách hàng, đơn hàng) vào báo cáo quảng cáo, SmartBI for Ads giúp nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Đại diện SmartBI for Ads cho biết, các tính năng tự động hóa thông minh cho phép tự động tắt các chiến dịch kém hiệu quả, nhân bản các nội dung tiềm năng hoặc gửi cảnh báo tức thì, giúp tiết kiệm 10-30% chi phí quảng cáo và giảm 30% thời gian vận hành thủ công.

Đại diện SmartBI for Ads chia sẻ: “Việc chuyển đổi từ tư duy chi tiêu quảng cáo sang đầu tư vào tài sản dữ liệu sẽ là một bước tiến chiến lược. Nó không chỉ giúp tối ưu hiệu quả ngắn hạn mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai”.

Để tìm hiểu sâu hơn về cách biến dữ liệu quảng cáo thành tài sản chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp có thể truy cập trang web chính thức: https://smartbi.vn/.