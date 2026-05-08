Siết quy định quảng cáo: "Liều thuốc mạnh" cho thương mại điện tử

"Liều thuốc mạnh" cho thương mại điện tử

Từ ngày 15/5, Nghị định 87/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, hành vi sử dụng hình ảnh, trang phục, tên tuổi, thư tín, bài viết của cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng.

Quy định này được đưa ra trong bối cảnh quảng cáo “thổi phồng” công dụng các sản phẩm liên quan đến sức khỏe trên thương mại điện tử và mạng xã hội thời gian qua gây nhiều bức xúc.

Mức phạt mới được kỳ vọng sẽ trở thành “liều thuốc” mạnh hơn để chấn chỉnh quảng cáo sai lệch, góp phần làm sạch không gian mạng và giúp thị trường trực tuyến lành mạnh, an toàn hơn.

Ông Trần Văn Trọng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (Ảnh: Minh Nhật).

Chia sẻ bên lề hội thảo Creator for Vietnam, diễn ra tại Hà Nội ngày 7/5, ông Trần Văn Trọng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, nhận định việc siết chặt các quy định là tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên, để thực sự mang lại hiệu quả, khâu thực thi phải được triển khai chặt chẽ và quyết liệt.

Theo ông Trọng, trước đây các quy định đã có, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự tốt. Hiện nay, nếu các quy định mới được thực hiện nghiêm túc, đây sẽ là dấu ấn thể hiện sự thay đổi trong thực thi pháp luật, đồng thời góp phần thay đổi cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, tạo ra giá trị lâu dài cho môi trường thương mại.

“Ngược lại, nếu không thực hiện tốt, dù quy định được đặt ra như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ giống như trước đây, ban hành nhưng không kiểm tra, không triển khai quyết liệt thì rất khó tạo chuyển biến”, ông Trọng nói.

Ông dẫn ví dụ từ câu chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Trước đây, nhiều người từng cho rằng quy định này rất khó triển khai. Tuy nhiên, khi được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ, đội mũ bảo hiểm đã trở thành hành vi bình thường trong đời sống. Thậm chí, hiện nay, nhiều người còn cảm thấy khó chịu khi đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.

Theo ông Trọng, cần có kế hoạch triển khai cụ thể, bao gồm giám sát, phổ biến, tuyên truyền và đào tạo để cộng đồng doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hiểu rõ quy định. Sau đó, việc thực thi cần được tiến hành nghiêm túc để về lâu dài tạo ra nhiều giá trị tích cực cho môi trường kinh doanh trực tuyến.

Việt Nam có thể có 10 triệu người kiếm tiền từ nội dung số

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho biết, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2026 khoảng 500 tỷ USD, trong đó quảng cáo chiếm khoảng 5%, thương mại điện tử chiếm khoảng 10%.

Như vậy, chỉ cần một phần nhỏ dành cho những người làm nội dung cũng đã tạo ra thị trường hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Việt Nam có khoảng 6 triệu người kiếm tiền từ TikTok (Ảnh: Minh Nhật).

Theo ông Thanh, riêng TikTok hiện có khoảng 6 triệu người làm sáng tạo nội dung có thu nhập hàng tháng từ nền tảng. Nếu tính toàn bộ hệ sinh thái Internet, Việt Nam có thể có khoảng 10 triệu người làm nội dung số. Dù vậy, nghề sáng tạo nội dung vẫn chưa thực sự được nhìn nhận như một ngành nghề đúng nghĩa.

Con số này phản ánh sự thay đổi sau gần 30 năm Internet xuất hiện tại Việt Nam.

Theo các báo cáo thị trường, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 31-32 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 25-27% mỗi năm.

Dự báo đến năm 2030, thị trường có thể đạt 80-100 tỷ USD, trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.