Samsung ra mắt bộ đôi smartphone Galaxy A57 và A37, giá từ 10,29 triệu đồng

Galaxy A57 có phong cách thiết kế giống loạt Galaxy S26 cao cấp (Ảnh: Samsung).

Samsung vừa chính thức trình làng bộ đôi smartphone tầm trung Galaxy A57 và Galaxy A37 tại thị trường Việt Nam, mang đến thiết kế mỏng nhẹ, màn hình chất lượng cao và đặc biệt là tích hợp nhiều tính năng AI tiên tiến, vốn chỉ có trên các dòng flagship.

Galaxy A57 có thiết kế siêu mỏng 6,9mm và trọng lượng 179g, nhẹ hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy A56. Trong khi đó, Galaxy A37 có độ dày 7,4mm và nặng 196g.

Cả hai sản phẩm đều sở hữu cụm camera dọc đặc trưng, với các ống kính nằm trên một gờ nổi nhỏ, gợi nhớ đến phong cách thiết kế của loạt Galaxy S26 cao cấp vừa ra mắt.

Cả Galaxy A57 và A37 đều được trang bị màn hình 6,7 inch sử dụng tấm nền Super AMOLED, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120Hz. Công nghệ Vision Booster tích hợp giúp tăng cường độ sắc nét, đảm bảo trải nghiệm hiển thị tốt ngay cả khi sử dụng ngoài trời dưới ánh sáng mạnh.

Sự khác biệt chính giữa hai mẫu máy nằm ở cấu hình bên trong. Galaxy A57 được trang bị chip Exynos 1680 do Samsung phát triển, đi kèm RAM 8GB (tùy chọn 128/256GB bộ nhớ trong) hoặc RAM 12GB (256GB bộ nhớ trong). Galaxy A37 sử dụng chip Exynos 1480 với hiệu suất thấp hơn, cùng các tùy chọn RAM 6GB (128GB bộ nhớ trong) hoặc RAM 8GB (128/256GB bộ nhớ trong).

Cả hai thiết bị đều sở hữu viên pin dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, cho phép sạc từ 0 lên 65% chỉ trong 30 phút. Đặc biệt, Galaxy A37 và A57 đều đạt chuẩn kháng nước IP68, có khả năng ngâm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút.

Galaxy A37 thiết kế tương tự Galaxy A57, chỉ khác về màu sắc và cấu hình bên trong (Ảnh: Samsung).

Cụm 3 camera sau của Galaxy A57 và A37 khá tương đồng, bao gồm camera chính 50 megapixel và camera macro 5 megapixel. Điểm khác biệt nằm ở camera góc siêu rộng: Galaxy A57 có độ phân giải 12 megapixel, trong khi Galaxy A37 là 8 megapixel. Cả hai đều trang bị camera selfie "nốt ruồi" 12 megapixel ở mặt trước.

Bộ đôi sản phẩm hoạt động trên nền tảng Android 16 với giao diện One UI 8.5 mới nhất của Samsung. Hãng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm và bản vá lỗi bảo mật trong 6 năm, mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc Samsung tích hợp nhiều tính năng AI cho Galaxy A57 và A37, bao gồm chuyển giọng nói thành văn bản, xóa vật thể trên ảnh, gợi ý chỉnh sửa hình ảnh, khoanh vùng trên ảnh để tìm kiếm và hỗ trợ chỉnh sửa gương mặt bằng AI. Samsung khẳng định mục tiêu là giúp người dùng phổ thông có thể trải nghiệm các tính năng AI cao cấp tương tự dòng Galaxy S26 mà không cần chi trả quá nhiều.

Galaxy A37 có giá khởi điểm từ 10,29 triệu đồng và tối đa 11,49 triệu đồng. Trong khi đó, Galaxy A57 có giá khởi điểm từ 12,49 triệu đồng và cao nhất 14,49 triệu đồng.