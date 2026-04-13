realme C100 ghi điểm với người dùng nhờ độ bền và dung lượng pin lớn

Trong tháng 4, realme giới thiệu chương trình trải nghiệm “Sắm Siêu Pin, Săn Siêu Sales”, mang đến cơ hội để người dùng tiếp cận sản phẩm theo cách trực quan và thực tế hơn. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, thiết bị được đặt trong các tình huống sử dụng quen thuộc, giúp người dùng dễ dàng cảm nhận hiệu năng và độ bền trong đời sống hàng ngày.

Tại khu vực trải nghiệm, khả năng kháng nước là điểm nhấn nổi bật. Thiết bị được nhúng trực tiếp vào nước ngay tại chỗ, sau đó vẫn hoạt động ổn định với màn hình hiển thị rõ ràng và thao tác mượt mà. Ngay cả khi còn dính nước, cảm ứng vẫn phản hồi tốt, mang lại sự yên tâm trong các tình huống sử dụng thực tế như đi mưa hoặc làm việc ngoài trời.

realme C100 được thử nghiệm nhúng nước trực tiếp tại sự kiện (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Không chỉ dừng lại ở đó, tính năng sạc ngược cũng được giới thiệu ngay tại sự kiện. Với công suất 10W, realme C100 có thể đóng vai trò như một nguồn năng lượng di động, hỗ trợ sạc cho nhiều thiết bị như tai nghe, đồng hồ thông minh hay điện thoại khác. Tính năng này cho thấy sự linh hoạt trong quá trình sử dụng, đặc biệt hữu ích với những người cần duy trì kết nối liên tục trong ngày dài.

“Siêu pin” và tính linh hoạt - đáp ứng nhu cầu người dùng trong môi trường làm việc di động

Những trải nghiệm thực tế phần nào cho thấy định hướng rõ ràng của sản phẩm: tập trung vào thời lượng pin và độ bền. realme C100 được trang bị viên pin dung lượng lớn lên tới 8.000mAh, cho phép thiết bị hoạt động xuyên suốt khoảng 2 ngày chỉ với một lần sạc. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với những người dùng có cường độ sử dụng cao như tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng hay lao động thường xuyên di chuyển.

Việc duy trì thời lượng pin dài giúp hạn chế tối đa gián đoạn trong quá trình làm việc, đồng thời mang lại sự chủ động trong nhiều tình huống. Kết hợp với tính năng sạc ngược, thiết bị không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn có thể hỗ trợ các thiết bị khác khi cần thiết.

Sở hữu viên pin dung lượng lớn - 8.000mAh, realme C100 có thể hoạt động tốt xuyên suốt 2 ngày chỉ với 1 lần sạc (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Bên cạnh đó, độ bền tổng thể của sản phẩm cũng là điểm đáng chú ý. Thiết bị được trang bị các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước như IP66, IP68, IP69 và IP69K, cùng với khả năng chịu va đập của lực rơi từ độ cao 2m khi vượt qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt. Nhờ đó, máy có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, từ môi trường bụi bẩn đến thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Chuỗi hoạt động xuyên suốt tháng 4 góp phần đưa sản phẩm đến gần người dùng hơn

Sau ngày khởi động 11/4, chương trình “Sắm Siêu Pin, Săn Siêu Sales” tiếp tục diễn ra vào các ngày 12, 17, 24 và 25/4 tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên toàn quốc. Đây là cơ hội để nhiều người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra quyết định.

Hoạt động trải nghiệm realme C100 thu hút nhiều khách hàng (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Song song với các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn mang đến nhiều phần quà như điện thoại realme, loa Bluetooth và voucher mua sắm, góp phần gia tăng sức hút tại điểm bán.

realme C100 đã có mặt tại Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 4

Hiện tại, realme C100 đã có mặt tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm.

Đi kèm với đó là loạt ưu đãi thiết thực, hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Người mua sẽ được tặng kèm một loa Bluetooth thời trang, cùng ưu đãi giảm giá hoặc phiếu mua hàng lên tới 250.000 đồng. Đặc biệt, học sinh - sinh viên và tài xế công nghệ còn được hỗ trợ giảm thêm 150.000 đồng, góp phần giúp sản phẩm trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm người dùng có nhu cầu cao.

Ngoài ra, chương trình thu cũ đổi mới mang đến mức trợ giá lên tới 5 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng nâng cấp thiết bị. Chính sách bảo hành cũng được mở rộng với thời gian lên đến 18 tháng, đồng thời bổ sung bảo hành ngấm nước trong 6 tháng - một yếu tố gia tăng sự yên tâm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

realme C100 được mở bán tại Thế Giới Di Động với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Với những gì thể hiện, realme C100 mang đến một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc smartphone tầm trung, nhờ sự kết hợp giữa thời lượng pin dài, độ bền và tính linh hoạt trong sử dụng. Đây là những yếu tố thiết thực, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong cuộc sống hiện đại.