Phạt đến 40 triệu đồng nếu trang thông tin điện tử dùng sai bản đồ Việt Nam

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực từ ngày 1/7, trang thông tin điện tử có thể nhận mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng khi vi phạm quy định.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về tên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quản lý trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên trang chủ của trang thông tin điện tử.

Đối với các hành vi như cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật; đưa tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, mức phạt từ 20-30 triệu đồng.

Trong khi đó, mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng sẽ áp dụng đối với một trong các hành vi bao gồm đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Bên cạnh việc xử phạt, các trang thông tin điện tử phải buộc gỡ bỏ đường dẫn đến tin giả, thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật; thậm chí buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền, gỡ bỏ ứng dụng do thực hiện hành vi vi phạm.