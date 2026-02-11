Panasonic ứng dụng tiêu chuẩn HACCP International nâng tầm trải nghiệm F&B

Chứng nhận quốc tế HACCP: Tiêu chuẩn toàn cầu trong quản trị an toàn thực phẩm

Ra đời kể từ năm 1960, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống chứng nhận toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm.

Được áp dụng rộng rãi tại các thị trường khắt khe như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, chứng nhận này yêu cầu doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải vượt qua những tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt, tiến đến năng lực vận hành đạt chuẩn quốc tế.

HACCP vì vậy không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa giúp các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu suất vận hành, tối ưu hóa công tác quản lý, đồng thời gia tăng uy tín thương hiệu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Chứng nhận HACCP giúp thương hiệu F&B bảo đảm an toàn thực phẩm, tối ưu vận hành và khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế (Ảnh: Panasonic).

Nếu như trước đây, chứng nhận CODEX HACCP chỉ tập trung vào các quy trình sản xuất và chế biến trực tiếp, thì hiện nay, HACCP International đã mở rộng phạm vi sang các thiết bị hoặc dịch vụ liên quan đến thực phẩm, trong đó có giải pháp không khí chuyên sâu.

Đây là một bước ngoặt mang tính tiếp cận toàn diện trong mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, bởi chất lượng không khí trong không gian kín của các cơ sở F&B luôn chịu tác động từ vi khuẩn, virus, mùi và mật độ khách ra vào liên tục.

Từ trước đến nay, chất lượng không khí là yếu tố quan trọng trong các mô hình kinh doanh F&B chuyên biệt. Cụ thể, tại các nhà máy thực phẩm, khu vực đóng gói đòi hỏi môi trường khí sạch tuyệt đối để ngăn chặn các tác nhân gây hại tiếp xúc với sản phẩm.

Trong khi đó, các siêu thị cần chú trọng ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn tại khu vực xử lý nguyên liệu tươi sống. Đối với hệ thống nhà hàng cao cấp, duy trì môi trường không khí trong lành, ổn định và kiểm soát hiệu quả các yếu tố gây mùi chính là điều kiện tiên quyết, góp phần nâng cao trải nghiệm thực khách.

Do đó, sử dụng hệ thống giải pháp không khí đạt chuẩn quốc tế là chọn lựa ưu tiên để các cơ sở F&B thiết lập tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp và bảo vệ giá trị thương hiệu bền vững.

Panasonic đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho giải pháp không khí thông minh

Khẳng định vị thế hàng đầu qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Panasonic là thương hiệu đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho sản phẩm điều hòa thương mại, kế tiếp thành tựu của thiết bị xử lý không khí ziaino™ đã đạt chứng nhận HACCP International trước đó.

Panasonic là thương hiệu đầu tiên đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho các sản phẩm điều hòa không khí (Ảnh: Panasonic).

Theo đó, các dòng điều hòa thương mại ứng dụng công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 chứng minh hiệu năng vượt trội trong việc ức chế virus, vi khuẩn, nấm mốc, độc tố từ nấm mốc (Theo kết quả thử nghiệm số H24NF036-1 từ Trung tâm Phân tích Sản phẩm Panasonic Nhật Bản năm 2025) và các tác nhân gây dị ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người.

Song song, thiết bị xử lý không khí ziaino™ cũng khẳng định năng lực khử trùng liên tục, giúp ức chế hơn 99% virus gây bệnh trong không khí và loại bỏ hoàn toàn các mùi khó chịu (Theo báo cáo kiểm nghiệm số 1174/02c3 từ Panasonic Ecology System - Kết quả ức chế Covid-19 - Panasonic Việt Nam).

Nhận định về cột mốc này, đại diện Công ty chứng nhận quốc tế HACCP International - ông Nigel Asai khẳng định: “Đây là chứng nhận HACCP International đầu tiên cho sản phẩm về điều hòa.

Chứng nhận này là minh chứng cho năng lực phát triển công nghệ của Panasonic, đồng thời cho thấy bước tiến quan trọng góp phần mở rộng cách tiếp cận về an toàn thực phẩm: không chỉ giới hạn ở quy trình chế biến và vận hành mà còn bao gồm cả việc lựa chọn các thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng không khí cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm”.

Trong tầm nhìn dài hạn, Panasonic định hướng trở thành đối tác đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp F&B xây dựng không gian tối ưu công năng, song song tiết kiệm chi phí vận hành và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

Trên nền tảng đó, thương hiệu phát triển bộ giải pháp tổng thể cho không gian F&B bao gồm điều hòa cục bộ thương mại, điều hòa trung tâm, hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), thông gió thu hồi nhiệt (ERV), giải pháp thiết bị xử lý không khí trong nhà IAQ (quạt trần - quạt điện - quạt hút, kết hợp máy lọc không khí và máy hút ẩm), giải pháp chiếu sáng, giúp nâng chuẩn không gian, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Panasonic định hướng trở thành đối tác đồng hành cùng các doanh nghiệp F&B, hiện thực hóa sứ mệnh cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện (Ảnh: Panasonic).

Bằng việc khẳng định mục tiêu kiến tạo các giải pháp HVAC (hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) hiện đại, Panasonic đã và đang thực hiện vai trò cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện, mang tới cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và tiện nghi cho con người.

Bước tiến tiên phong đưa chuẩn mực HACCP International vào giải pháp khí sạch đã tạo nên tiền đề quan trọng để hướng đến một hệ sinh thái F&B chuyên nghiệp, đề cao năng lực vận hành theo quy chuẩn quốc tế - nơi sức khỏe cộng đồng và chất lượng sản phẩm luôn được đặt làm trọng tâm.

Tìm hiểu về hiệu quả công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 tại đây.