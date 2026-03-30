OPPO Find N6: Bút AI Magic Pen, 4 cửa sổ cùng lúc và những nâng cấp nổi bật

Hầu hết người dùng vẫn đang dùng điện thoại theo cách cũ: gặp vấn đề thì mở app (ứng dụng) lên, gõ lệnh, nhận kết quả, rồi chuyển sang app khác, cứ thế lặp lại.

Với người dùng thông thường thì ổn, nhưng với ai đang chạy một dự án kinh doanh, quản lý team (nhóm), hay hàng ngày phải sản xuất nội dung - thì chiếc điện thoại lúc này đang tạo thêm việc hơn là giảm tải.

OPPO Find N6 đã xuất hiện với một hướng tiếp cận hoàn toàn khác (Ảnh: OPPO).

Người dùng phải tự nhớ đã lưu ý tưởng đó ở đâu, tự mở từng cửa sổ để gom thông tin lại, tự chép tay nội dung từ app này sang app kia. Điện thoại thông minh nhưng vẫn đang chờ người dùng làm hết phần việc phức tạp. Đây chính là lúc mà OPPO Find N6 xuất hiện với một hướng tiếp cận khác.

Lần đầu tiên Find N có bút, và còn là bút AI

Find N5 không có bút stylus. Find N6 là lần đầu tiên OPPO đưa tính năng này lên dòng Find N - và ra đúng thời điểm đối thủ loại bỏ tính năng này khỏi điện thoại gập của họ.

Bút sạc bằng sạc ngược không dây từ thân máy, sạc 3 phút dùng được 1 tiếng, kết nối Bluetooth để dùng làm nút chụp ảnh hoặc điều khiển từ xa.

Điểm khác biệt so với các stylus thông thường là AI Magic Pen tích hợp thẳng vào hệ thống AI của máy.

Tính năng Trình vẽ biểu đồ AI cho phép người dùng chỉ cần khoanh tròn phần ghi chú viết tay bằng bút, dù là số liệu ghi nguệch ngoạc trong lúc họp hay sơ đồ vẽ nhanh, Gemini 2.5 Pro sẽ tự chuyển thành bảng biểu hoặc biểu đồ kỹ thuật số hoàn chỉnh.

Trình vẽ biểu đồ AI cho phép người dùng chuyển số liệu thành bảng biểu hoặc biểu đồ kỹ thuật số hoàn chỉnh (Ảnh: OPPO)

Ảnh AI văn bản tiện cho ai cần hình minh họa nhanh ngay trong lúc làm việc mà không muốn mở thêm công cụ khác. Bút còn hỗ trợ vẽ laser highlight khi thuyết trình - khoanh vùng, gạch chân, chỉ vào nội dung trên màn hình trực tiếp thay vì dùng chuột hay ngón tay.

Thao tác đa tác vụ - đa nhiệm kiểu laptop trên điện thoại gập

Find N5 đã có Màn hình vô cực - chia màn hình thành 2-3 phần theo bố cục cố định, đủ dùng cho những tác vụ cơ bản. Find N6 đi xa hơn với Thao tác đa tác vụ: người dùng có thể mở đồng thời tối đa 4 ứng dụng, mỗi cửa sổ kéo to thu nhỏ tùy ý, đặt chồng lên nhau hoặc sắp xếp theo cách mình muốn.

Màn hình 8,12 inch với nhiều tính năng đa dạng (Ảnh: OPPO)

Hình dung một buổi làm việc điển hình: vừa mở Google Meet toàn màn hình để họp, vừa kéo thêm cửa sổ Google Docs để ghi chép theo thời gian thực, vừa có thêm một cửa sổ nhỏ xem file tài liệu tham chiếu - tất cả trên một màn hình 8.12 inch mà không cần lật qua lật lại giữa các app.

Khi AI bắt đầu nhớ thay người dùng

Điểm khác biệt lớn nhất của Find N6 không nằm ở việc nó tích hợp AI - mà nằm ở cách AI đó hoạt động xuyên suốt trong ngày của người dùng.

AI Mind Space là ví dụ rõ nhất. Thay vì phải đánh dấu trang, chụp màn hình rồi tìm lại sau, người dùng chỉ cần vuốt ba ngón tay để lưu bất kỳ thứ gì đang hiện trên màn hình - một bài phân tích thị trường, đoạn hội thoại trong nhóm chat, ảnh sản phẩm của đối thủ.

Mind Space tự phân loại và gom nhóm các nội dung liên quan lại với nhau. Khi kết hợp với Gemini, toàn bộ kho thông tin đó trở thành nguồn ngữ cảnh để AI tổng hợp, phân tích hoặc lên kế hoạch theo yêu cầu.

Ghi âm AI giải quyết nhiều vấn đề thiết thực cho người dùng (Ảnh: OPPO).

Với người làm nội dung hoặc nghiên cứu thị trường, đây giống như có một trợ lý luôn theo sát, lặng lẽ ghi chép và tổ chức lại mọi thứ để sẵn sàng khi cần.

Ghi âm AI thì giải quyết một vấn đề rất cụ thể: ai cũng từng ra khỏi phòng họp mà không nhớ rõ mình đã đồng ý điều gì, ai chịu trách nhiệm việc gì.

Tính năng này ghi âm, phiên âm theo thời gian thực, phân biệt từng giọng nói khác nhau trong phòng và tự tóm tắt nội dung cuộc họp khi kết thúc. Người dùng có thể xuất toàn bộ nội dung hội thoại, chỉ phần tóm tắt, hoặc chỉ file âm thanh tùy theo nhu cầu.

AI Viết không bị giam trong một ứng dụng mà hỗ trợ khi dùng nhiều ứng dụng khác nhau (Ảnh: OPPO)

AI Viết thì không bị giam trong một ứng dụng. Dù đang soạn nội dung trạng thái Instagram, viết email, hay ghi chú nhanh - AI có thể hỗ trợ viết, trau chuốt hoặc tóm tắt ngay tại chỗ mà không cần phải thoát ra rồi mở ChatGPT hay Gemini riêng.

Từ điện thoại thụ động sang thiết bị chủ động

Điều Find N6 đang thực sự làm không phải là nhét thêm nhiều AI vào điện thoại hơn. Đó là thay đổi vai trò của thiết bị trong cuộc sống người dùng - từ thứ phản hồi khi được hỏi, sang thứ chủ động ghi nhớ, tổ chức và hỗ trợ dựa trên những gì người dùng đang làm.

OPPO Find N6 với 2 màu sắc Titan và cam (Ảnh: OPPO)

Với người thường xuyên bị ngập trong thông tin và công việc, đó không phải là tính năng thêm vào cho có mà là thứ thực sự thay đổi được cách họ làm việc mỗi ngày.