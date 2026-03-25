OnePlus Ace 6 Ultra lộ cấu hình mạnh, màn hình 165Hz và vi xử lý Dimensity

OnePlus dự kiến công bố OnePlus 15T tại Trung Quốc vào ngày 24/3.

Sau thành công của các dòng sản phẩm như Ace 6 và Ace 6T, OnePlus được cho là đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc cận cao cấp và cao cấp.

Theo các nguồn tin rò rỉ, hãng có thể ra mắt mẫu Ace 6 Ultra trong tháng 4. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Theo tài khoản chuyên đăng tải tin rò rỉ Smart Pikachu, OnePlus Ace 6 Ultra có thể được trang bị màn hình khoảng 6,8 inch, hỗ trợ tần số quét 165Hz, cao hơn mức 120Hz phổ biến hiện nay.

Về hiệu năng, thiết bị được cho là sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 của MediaTek. Đây là dòng chip mới, hướng đến tối ưu hiệu năng và điện năng, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức từ nhà sản xuất.

Một nguồn tin khác từ Digital Chat Station cho biết một thiết bị mang mã PMK110 thuộc hệ sinh thái Oppo/OnePlus đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận SRRC (Trung Quốc). Giới quan sát cho rằng đây có thể là biến thể Ultra của dòng Ace 6, dù chưa có xác nhận cụ thể.

Một tipster khác có tên DCS cho biết OnePlus Ace 6 Ultra đã hoàn tất chứng nhận tại Trung Quốc, tuy nhiên không tiết lộ số model cụ thể.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, mẫu máy này có thể cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị cùng phân khúc dự kiến ra mắt trong cùng thời gian, trong đó có dòng Redmi của Xiaomi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu OnePlus có kế hoạch phân phối Ace 6 Ultra ra thị trường quốc tế hay chỉ giới hạn tại Trung Quốc.

Bên cạnh smartphone, OnePlus cũng được cho là đang phát triển thêm các mẫu máy tính bảng mới. Trong đó, OnePlus Pad Mini có thể sở hữu màn hình khoảng 8,8 inch, trong khi phiên bản cao hơn là OnePlus Pad 3 Pro được đồn đoán có màn hình 13,2 inch.

Một số báo cáo cho rằng các thiết bị này có thể được phát triển dựa trên nền tảng của các sản phẩm Oppo, phản ánh chiến lược dùng chung hệ sinh thái phần cứng trong tập đoàn.

Thời điểm ra mắt các sản phẩm trên hiện chưa được xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng chúng có thể xuất hiện trong các sự kiện sắp tới của OnePlus.