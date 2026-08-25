Nhận tin nhắn nộp phạt vi phạm giao thông, nam thanh niên suýt sập bẫy lừa

Tin nhắn đến đúng lúc vừa bị lập biên bản

Một ngày sau khi bị lập biên bản vi phạm giao thông, Hoàng nhận được tin nhắn thông báo về số tiền phạt kèm đường link yêu cầu thanh toán.

Trước đó, Hoàng vừa bị lực lượng CSGT dừng xe, lập biên bản vi phạm. Cán bộ làm nhiệm vụ thông báo thời gian, địa điểm để anh đến cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Vì vậy, khi điện thoại xuất hiện tin nhắn có nội dung đại ý: “Hệ thống đã ghi nhận mức phạt của bạn với mã hồ sơ… xin vui lòng nộp phạt qua đường link sau”, Hoàng gần như không nghĩ đây có thể là một cái bẫy.

Một số tin nhắn lừa đảo được thiết kế với nội dung và hình thức giống thông báo chính thống khiến nhiều người nếu chỉ đọc qua sẽ dễ nhầm tưởng là thông báo từ cơ quan chức năng (Ảnh minh họa).

Thời điểm tin nhắn được gửi đến khiến mọi thứ càng trở nên thuyết phục. Hoàng vừa có vi phạm thực tế, đã được lập biên bản và đang chờ ngày giải quyết. Nội dung tin nhắn lại nhắc tới việc nộp phạt, khiến anh cho rằng đây có thể là bước tiếp theo trong quy trình xử lý.

Do tâm lý lo lắng, Hoàng bấm vào đường link được gửi kèm. Trang web mở ra được thiết kế tương đối chỉn chu, từ màu sắc, cách bố trí đến các trường nhập thông tin đều tạo cảm giác giống Cổng Dịch vụ công mà anh từng truy cập trước đó.

Không phát hiện điểm bất thường rõ ràng, Hoàng tiếp tục điền các thông tin được yêu cầu.

Chỉ đến bước thanh toán, anh mới chần chừ.

Số tiền hiển thị trên website thấp hơn 200.000 đồng so với mức phạt mà Hoàng biết mình phải nộp. Việc một khoản tiền phạt hành chính bất ngờ được “giảm giá” khiến anh nghi ngờ.

Thay vì tiếp tục thanh toán, Hoàng chụp lại màn hình và đăng lên mạng xã hội để hỏi. Nhiều người lập tức cảnh báo đường link mà anh truy cập có dấu hiệu của website giả mạo.

Không riêng Hoàng, chị Thương, sống tại TPHCM, cũng cho biết gần đây liên tục nhận được những tin nhắn có dấu hiệu giả mạo.

Ngày 18/8, điện thoại của chị xuất hiện một tin nhắn thông báo liên quan đến “phạt nguội”, kèm đường link hướng người dùng tới một trang được giới thiệu như dịch vụ công.

Khác với Hoàng, chị Thương không bấm vào đường link mà kiểm tra kỹ địa chỉ được gửi kèm. Một chi tiết nhỏ khiến chị lập tức cảnh giác: trong đường dẫn xuất hiện cụm “dichvycong” thay vì “dichvucong”.

Thời gian gần đây, nhiều người liên tục nhận được các tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là mạo danh “Bộ Công an” và “Bưu điện Việt Nam” (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ một ký tự sai nhưng nếu đọc lướt trên màn hình điện thoại, đặc biệt trong tâm lý lo lắng khi thấy thông báo vi phạm giao thông, người dùng rất dễ bỏ qua.

Với người lớn tuổi hoặc những người ít có kinh nghiệm sử dụng dịch vụ trực tuyến, tâm lý hoảng hốt khi bất ngờ nhận thông báo vi phạm, nợ tiền hay bưu kiện gặp sự cố càng dễ bị kẻ gian khai thác.

Không thông báo “phạt nguội” qua tin nhắn, điện thoại

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo phương tiện vi phạm giao thông, thường gọi là “phạt nguội”, sau đó được yêu cầu truy cập đường link để kiểm tra và nộp tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Website được các đối tượng tạo ra có giao diện giống Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo lòng tin cho người truy cập.

Công an TP Hà Nội khẳng định không thông báo vi phạm giao thông qua tin nhắn và cuộc gọi, những tin nhắn dạng này có thể là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo (Ảnh minh họa).

Sau khi nạn nhân nhập số thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu cá nhân khác, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an vì vậy khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin thẻ, OTP hay mật khẩu tài khoản khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội khẳng định hiện không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Các trường hợp vi phạm sẽ được cơ quan công an gửi thông báo bằng văn bản và mời chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến trụ sở để làm việc theo quy định.

Khi nhận được thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng, người dân cần trực tiếp làm việc tại địa chỉ được ghi trong thông báo, thay vì thực hiện theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ hay truy cập những đường link không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp muốn chủ động kiểm tra phương tiện có vi phạm hay không, người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại csgt.vn hoặc sử dụng VNeTraffic, ứng dụng do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vận hành.