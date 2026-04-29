Nhà mạng làm việc xuyên lễ, người dân cần xác thực sớm thuê bao

Viettel Telecom cho biết đơn vị đã tổ chức mạng lưới với gần 50.000 điểm xác thực trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ và hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc.

Tương tự, VinaPhone khẳng định toàn bộ hệ thống cửa hàng giao dịch mở cửa xuyên kỳ nghỉ lễ để phục vụ các nhu cầu từ đăng ký chính chủ, thay đổi SIM đến bổ sung nhận diện khuôn mặt.

Người dùng, kể cả ở nước ngoài, cũng có thể thực hiện xác thực qua ứng dụng, với điều kiện có CCCD gắn chip và smartphone hỗ trợ kết nối NFC.

Theo các nhà mạng, kỳ nghỉ dài ngày là thời gian người dùng có thể đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình, vì vậy các đơn vị đã chủ động bố trí, mở rộng điểm giao dịch để đón khách hàng đến xác thực ở nhiều địa điểm.

Bên cạnh đó, đại diện Viettel và VinaPhone cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch phối hợp với công an địa phương để hỗ trợ xác thực tại nơi cư trú. Đối tượng gồm người cao tuổi, người yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt.

“Công nghệ có thể là rào cản đối với người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa và các nhóm khách hàng yếu thế. VinaPhone đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức các tổ công tác lưu động”, đại diện VinaPhone cho biết.

Bên cạnh mạng lưới các điểm hỗ trợ trực tiếp, các đơn vị viễn thông khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực tại nhà thông qua ứng dụng VNeID (áp dụng với khách hàng đã định danh mức 2) hoặc qua ứng dụng My Viettel, My VNPT.

Quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên ứng dụng diễn ra nhanh chóng, chỉ mất vài phút.

Các nhà mạng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện tự xưng là nhân viên tổng đài, đồng thời không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin.

Mọi thao tác cần được thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng của nhà mạng.

Theo quy định tại Thông tư 08 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (Bộ Khoa học và Công nghệ), có hiệu lực từ ngày 15/4, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao có đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt. Các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Thông tư quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi bị khóa một chiều, người dùng phải hoàn thành việc xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Sau 30 ngày, nếu không thực hiện, nhà mạng sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo về việc thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng và chấm dứt dịch vụ nếu tiếp tục không thực hiện.

Sau 5 ngày kể từ khi bị khóa hai chiều mà cá nhân, tổ chức vẫn không hoàn tất xác thực, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ.