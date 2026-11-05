Từ chiều 4/11, một số hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã tiến hành gỡ các sản phẩm smartphone thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, vivo, Honor, Tecno, Nubia,… khỏi kệ hàng trưng bày.

Ứng dụng thời tiết trên một số dòng điện thoại Trung Quốc hiển thị sai thông tin chủ quyền biển đảo (Ảnh: Thế Anh).

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết động thái trên nhằm kiểm tra lỗi hiển thị sai thông tin chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của ứng dụng thời tiết, được cài sẵn trên một số smartphone Trung Quốc.

Sự việc trên chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đến đêm cùng ngày, các sản phẩm được trả về nguyên trạng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Xiaomi và Honor đều xác nhận sự việc trên liên quan đến sự cố của dịch vụ bên thứ ba. Ngay trong tối 4/11, hãng đã cập nhật nhằm khắc phục dữ liệu hiển thị sai. Nhà sản xuất cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp theo dõi và khắc phục.

Theo tìm hiểu, các dòng điện thoại cung cấp thông tin sai lệch đều sử dụng dịch vụ thời tiết từ AccuWeather. Đây là hãng công nghệ khí tượng của Mỹ, thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Pennsylvania.

Nền tảng này cung cấp thông tin thời tiết, dự báo khí tượng và cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, dữ liệu vị trí, bản đồ của AccuWeather được lấy từ MapBox, vốn được xây dựng trên nền OpenStreetMap. Nền tảng bản đồ mở tổng hợp dữ liệu từ người dùng toàn cầu. Do vậy, nó có thể bị ảnh hưởng bởi các đợt cập nhật.

Trên thực tế, không phải toàn bộ điện thoại Trung Quốc bán chính hãng tại Việt Nam đều chứa thông tin vi phạm. Khảo sát của PV Dân trí, một số dòng máy sử dụng nền tảng dữ liệu khác cung cấp cho phần mềm thời tiết, vẫn cho ra kết quả đúng với chủ quyền lãnh thổ.