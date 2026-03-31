MUTOSI giới thiệu công nghệ "nóng tươi" HOTX trên các dòng máy lọc nước

Nhu cầu sử dụng nước sạch và các thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình tại Việt Nam đang tăng nhanh trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị gia dụng đang tập trung phát triển các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người tiêu dùng.

MUTOSI đã giới thiệu dòng máy lọc nước thế hệ mới tích hợp công nghệ “nóng tươi” HOTX (Ảnh: MUTOSI).

Xu hướng thiết bị gia dụng đa chức năng

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, người dùng hiện đại có xu hướng lựa chọn những thiết bị gia dụng tích hợp nhiều chức năng nhằm tiết kiệm không gian và tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Điều này đặc biệt rõ rệt trong các căn hộ đô thị, nơi người dùng ưu tiên những thiết bị gọn gàng, đa năng thay vì sử dụng nhiều thiết bị riêng lẻ.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất thiết bị gia dụng đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Công nghệ “nóng tươi” HOTX - giải pháp làm nóng trực tiếp tiết kiệm đến 66% điện năng

Theo đại diện MUTOSI, điểm nổi bật của dòng máy lọc nước mới nằm ở công nghệ “nóng tươi” HOTX, giải pháp làm nóng trực tiếp giúp cung cấp nước nóng nhanh chóng khi người dùng có nhu cầu.

Khác với các hệ thống làm nóng truyền thống sử dụng bình chứa để giữ nước nóng trong thời gian dài, công nghệ HOTX làm nóng nước ngay tại thời điểm sử dụng.

Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng có nước nóng để pha trà, pha cà phê hoặc chuẩn bị nước ấm mà không cần chờ đợi.

Công nghệ HOTX giúp làm nóng nước trực tiếp (Ảnh: MUTOSI).

Đại diện MUTOSI cho biết: "Công nghệ được phát triển với mục tiêu mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dùng. Việc làm nóng trực tiếp giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng".

Theo nhà sản xuất, cơ chế làm nóng theo nhu cầu cũng giúp hạn chế tình trạng nước bị đun lại nhiều lần, giúp tiết kiệm điện lên đến 66% (theo kết quả nghiên cứu số PGL-YCKH-M040-260312.M01 và PGL-YCKH-M040-260312.M02 do Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phú Gia thực hiện tháng 3/2026).

Tích hợp nhiều chế độ nước trong một thiết bị

Bên cạnh công nghệ HOTX, dòng máy lọc nước mới của MUTOSI còn được thiết kế theo hướng "All-in-One" (tất cả trong một), tích hợp nhiều chế độ nước trong cùng một thiết bị.

Người dùng có thể lựa chọn nước nóng để pha trà hoặc cà phê, nước ấm để uống trực tiếp hoặc pha sữa cho trẻ nhỏ, nước lạnh để giải khát, nước nguội để nấu ăn, hoặc nước ion kiềm hydrogen phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Theo MUTOSI, việc tích hợp nhiều chế độ nước trong cùng một thiết bị giúp giảm bớt số lượng thiết bị trong căn bếp, đồng thời mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Thiết kế của máy cũng hướng tới không gian sống hiện đại với kiểu dáng gọn gàng, phù hợp với các căn hộ đô thị.

Hướng tới trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn

Sự phát triển của công nghệ trong thiết bị gia dụng đang góp phần nâng cao trải nghiệm sống của người tiêu dùng.

Máy lọc nước MUTOSI đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng (Ảnh: MUTOSI).

Từ việc đảm bảo chất lượng nước, tối ưu năng lượng đến việc cung cấp nhiều chế độ sử dụng trong cùng một thiết bị, các giải pháp công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện MUTOSI cho biết, việc phát triển công nghệ HOTX là một phần trong chiến lược của doanh nghiệp nhằm đưa công nghệ vào các thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia đình.