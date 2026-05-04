Một tòa án phán quyết không thể sa thải nhân viên để thay thế bằng AI

Robot tự động lắp ráp ô tô trong nhà máy của Xiaomi ở Bắc Kinh (Ảnh: Xinhua).

Tuyên bố từ Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu cho biết, một công ty công nghệ tại miền Đông nước này đã sa thải người lao động trái luật. Hồ sơ vụ kiện cho thấy nhân viên tên Zhou, là chuyên gia đảm bảo chất lượng, có nhiệm vụ kiểm chứng độ chính xác của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Khi công ty triển khai hệ thống AI để tự động hóa quy trình, ông Zhou bị điều chuyển sang vị trí thấp hơn với mức lương giảm 40%. Do ông Zhou từ chối thay đổi hợp đồng, công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với lý do "cắt giảm nhân sự do ứng dụng công nghệ".

Theo Bloomberg, tòa án này khẳng định: "Các lý do chấm dứt hợp đồng mà công ty đưa ra không thuộc các trường hợp như thu hẹp quy mô kinh doanh hay khó khăn vận hành, đồng thời không đáp ứng các điều kiện pháp lý khiến không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng".

Tòa án cũng nhấn mạnh thêm rằng các doanh nghiệp không được tự ý sa thải nhân viên hoặc cắt giảm lương chỉ dựa trên lý do tiến bộ công nghệ.

Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh các tập đoàn Trung Quốc đang ráo riết triển khai AI theo chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của quốc gia đang ưu tiên sự ổn định thị trường việc làm khi nền kinh tế đối mặt với đà tăng trưởng chậm và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên duy trì ở mức cao.

Kết thúc vụ việc, tòa án ủng hộ yêu cầu bồi thường của ông Zhou, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật lao động khi triển khai AI.

Trước đó, các cố vấn chính sách đã cảnh báo chính phủ cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng mất việc làm hàng loạt do AI gây ra.

Phán quyết tại Hàng Châu đã củng cố thêm tiền lệ pháp lý được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái, khi một tòa án khác cũng bác bỏ lập luận cho rằng việc triển khai AI là căn cứ hợp lệ để hủy bỏ hợp đồng lao động.