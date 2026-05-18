Master Learning Hub Academy tham dự Microsoft MVP Summit tại Mỹ

Đội ngũ lãnh đạo và giảng viên nòng cốt của Master Learning Hub Academy - đối tác đào tạo toàn cầu của Microsoft và là đơn vị được Microsoft ủy quyền triển khai đào tạo AI tại Việt Nam - đã tham dự Microsoft MVP Summit 2026, hội nghị thượng đỉnh thường niên dành cho cộng đồng Microsoft Most Valuable Professionals (MVP) toàn cầu, diễn ra tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington, Hoa Kỳ.

Đội ngũ chuyên gia và cộng đồng công nghệ quốc tế tại Microsoft MVP Summit 2026 diễn ra ở trụ sở Microsoft tại Redmond, Washington, Hoa Kỳ (Ảnh: Master Learning Hub Academy).

Được tổ chức ngay tại trụ sở chính Microsoft, MVP Summit là sự kiện công nghệ mang tính chiến lược hàng đầu trong hệ sinh thái Microsoft, quy tụ hàng nghìn chuyên gia công nghệ, kỹ sư, kiến trúc sư giải pháp, nhà lãnh đạo cộng đồng và đặc biệt là các lãnh đạo doanh nghiệp sở hữu tầm nhìn giao thoa giữa công nghệ và quản trị thực tiễn.

Ban lãnh đạo Master Learning Hub Academy trong buổi làm việc và trao đổi chuyên môn cùng lãnh đạo Microsoft Learn tại Microsoft MVP Summit 2026, Hoa Kỳ (Ảnh: Master Learning Hub Academy).

Microsoft MVP Summit là diễn đàn chiến lược - nơi các chuyên gia và lãnh đạo công nghệ trao đổi trực tiếp cùng đội ngũ Microsoft về những xu hướng mới trong AI, điện toán đám mây, an ninh mạng và tự động hóa. Đây là các lĩnh vực đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hoạt động doanh nghiệp và thị trường lao động toàn cầu. Hội nghị đồng thời mở ra cơ hội kết nối chiến lược và cập nhật định hướng chuyển đổi số trong kỷ nguyên AI.

Tiếp cận trực tiếp những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai

Trong khuôn khổ hội nghị, đội ngũ Master Learning Hub Academy đã tham gia nhiều phiên làm việc chuyên sâu cùng các kỹ sư trưởng, giám đốc sản phẩm và chuyên gia công nghệ cấp cao của Microsoft.

Đội ngũ giảng viên và lãnh đạo Master Learning Hub Academy tại Microsoft MVP Summit 2026 ở Hoa Kỳ (Ảnh: Master Learning Hub Academy).

Các chủ đề trọng tâm tại Microsoft MVP Summit 2026 tập trung vào: Generative AI và Microsoft Copilot (AI tạo sinh và trợ lý AI); Azure Cloud & AI Infrastructure (hạ tầng điện toán đám mây và AI); Cybersecurity và Zero Trust Security (an ninh mạng và mô hình bảo mật Zero Trust); Power Platform & AI Automation (nền tảng tự động hóa và ứng dụng AI); Modern Workplace & Digital Transformation (môi trường làm việc hiện đại và chuyển đổi số).

Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật công nghệ mới, hội nghị còn mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp với các định hướng chiến lược đang được Microsoft phát triển cho giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế số toàn cầu.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, đội ngũ giảng viên của Master Learning Hub Academy có cơ hội nắm bắt những thay đổi của thị trường công nghệ ngay từ giai đoạn đầu hình thành, thay vì chỉ tiếp cận khi sản phẩm đã phổ biến rộng rãi trên thị trường.

Ông Nguyễn Mạnh Trọng - Giám đốc đào tạo của Master Learning Hub Academy - cho biết việc tham dự Microsoft MVP Summit không chỉ mang ý nghĩa cập nhật công nghệ mà còn giúp đội ngũ hiểu rõ hơn về xu hướng dịch chuyển nhân lực trong kỷ nguyên AI.

Ông Nguyễn Mạnh Trọng - Giám đốc đào tạo của Master Learning Hub Academy - chia sẻ về xu hướng kỹ năng và nhân lực trong kỷ nguyên AI tại Microsoft MVP Summit 2026 (Ảnh: Master Learning Hub Academy).

“AI đang làm thay đổi nhanh chóng cách doanh nghiệp vận hành cũng như yêu cầu kỹ năng của lực lượng lao động. Điều đó đòi hỏi các tổ chức đào tạo phải liên tục cập nhật công nghệ, đổi mới nội dung giảng dạy và xây dựng các chương trình mang tính ứng dụng cao để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Với Master Learning Hub Academy, mục tiêu không chỉ dừng ở việc đào tạo kỹ năng công nghệ mà còn hướng đến việc xây dựng một cộng đồng nhân lực công nghệ thông tin có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số và kỷ nguyên AI toàn cầu”, ông Nguyễn Mạnh Trọng chia sẻ.

Mở rộng kết nối quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, đội ngũ lãnh đạo Master Learning Hub Academy cũng đã có các buổi trao đổi cùng đại diện Microsoft Learn, cộng đồng Microsoft MVP quốc tế và các đối tác công nghệ toàn cầu.

Microsoft MVP Summit 2026 quy tụ cộng đồng chuyên gia công nghệ, kỹ sư và lãnh đạo doanh nghiệp trong hệ sinh thái Microsoft toàn cầu tại Hoa Kỳ (Ảnh: Master Learning Hub Academy).

Những kết nối này mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển cộng đồng công nghệ và cập nhật các tiêu chuẩn học tập theo định hướng quốc tế.

Theo đại diện Master Learning Hub Academy, việc duy trì kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Microsoft toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt ở các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực rất lớn như: Artificial Intelligence (AI - trí tuệ nhân tạo); Azure Cloud (nền tảng điện toán đám mây Azure); DevOps (phát triển và vận hành phần mềm); Cybersecurity (an ninh mạng); Microsoft 365 & Modern Workplace (giải pháp làm việc hiện đại); Power Platform (nền tảng phát triển ứng dụng và tự động hóa).

Trong những năm gần đây, Master Learning Hub Academy tập trung phát triển các chương trình đào tạo công nghệ theo định hướng thực tiễn, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng như nâng cao năng lực cho cộng đồng kỹ sư công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Đưa tri thức công nghệ toàn cầu đến gần hơn với cộng đồng Việt Nam

Việc tham dự Microsoft MVP Summit 2026 là một phần trong chiến lược mở rộng kết nối quốc tế và cập nhật các xu hướng công nghệ mới của Master Learning Hub Academy trong bối cảnh AI đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số toàn cầu.

Thông qua việc tiếp cận trực tiếp các xu hướng công nghệ từ hệ sinh thái Microsoft, đơn vị kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng như sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động công nghệ tại Việt Nam.

Master Learning Hub Academy hiện triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về AI (trí tuệ nhân tạo), Cloud Computing (điện toán đám mây), Cybersecurity (an ninh mạng), DevOps (phát triển và vận hành phần mềm), Microsoft Technologies (công nghệ Microsoft) và các giải pháp chuyển đổi số dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

