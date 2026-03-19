Mạng xã hội X hoạt động trở lại, chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố

Khoảng 22h tối 18/3 (giờ Việt Nam), mạng xã hội X gặp sự cố không thể truy cập. Thời điểm này, chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội Downdetector ghi nhận gần 30.000 lượt báo cáo sự cố từ người dùng trên toàn cầu khi truy cập mạng xã hội X.

Mạng xã hội X đã hoạt động trở lại vào rạng sáng 19/3 (Ảnh: Reuters).

Sự cố này khiến người dùng không thể xem các nội dung mới trên X. Khi truy cập mạng xã hội X trên nền tảng web, người dùng chỉ nhận được thông báo "Đã xảy ra lỗi. Thử tải lại". Bảng tin sẽ không hiển thị bất cứ nội dung nào.

Trong khi đó, nếu truy cập X bằng ứng dụng di động, tài khoản của người dùng sẽ chỉ hiển thị các bài đăng cũ và không thể làm mới thông tin.

Các báo cáo cho thấy sự cố trên xảy ra tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Khoảng 0h00 ngày 19/3 (giờ Việt Nam), dịch vụ của X đã dần được khôi phục và có thể sử dụng lại bình thường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố trên. Một số chuyên trang công nghệ cho rằng sự cố có thể bắt nguồn từ một lỗi hệ thống. Tuy vậy, mạng xã hội X đến nay vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk vẫn liên tục đăng bài trên nền tảng X của mình, nhưng hoàn toàn bỏ qua các thông tin liên quan đến lỗi hệ thống.

Elon Musk đã mua lại Twitter vào tháng 10/2022 với giá 44 tỷ USD. Sau đó, vị tỷ phú đổi tên mạng xã hội này thành X vào cuối tháng 3/2023.

Lần gần nhất mạng xã hội X gặp sự cố diễn ra vào tháng 3/2025. Khi đó, Elon Musk đã lên tiếng khẳng định nền tảng này phải đối mặt với một "cuộc tấn công mạng quy mô lớn".