Manfusi Solar hợp tác Huawei: Đóng gói giải pháp điện mặt trời cho người Việt

Trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về xu hướng năng lượng tái tạo, điện mặt trời cũng có thêm nhiều dư địa để phát triển hơn. Nếu như trước đây, điện mặt trời được nhắc đến như một cách tiết kiệm chi phí, thì hiện nay, xu hướng tiêu dùng sản phẩm này đang dần thay đổi.

Thực tế, nhiều người dùng Việt, đặc biệt tại các đô thị lớn, ngày càng quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Nhưng việc tiếp cận hệ thống điện mặt trời của các gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn đến từ yếu tố kỹ thuật phức tạp và những lo lắng về chi phí đầu tư ban đầu.

Tại Việt Nam, nhờ việc đóng gói toàn diện các yếu tố kỹ thuật phức tạp của điện mặt trời thành một sản phẩm trọn gói, đồng thời mang đến giải pháp tài chính trả góp linh hoạt, Manfusi Solar trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp và các hộ gia đình. Sự hợp tác giữa Manfusi và Huawei hứa hẹn đem tới tiêu chuẩn mới về chất lượng và mở ra cơ hội tiếp cận điện mặt trời cao cấp một cách dễ dàng.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Manfusi Solar và Huawei (Ảnh: Manfusi Solar).

Huawei FusionSolar - công nghệ tiên tiến cho giải pháp cao cấp

Huawei - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - dẫn đầu thị phần biến tần chuỗi toàn cầu suốt 10 năm liên tiếp (Theo số liệu từ Báo cáo thị phần biến tần năng lượng mặt trời toàn cầu của Wood Mackenzie), đang góp phần định hình chuẩn mực mới về công nghệ cho các thiết bị chính của hệ thống điện mặt trời.

Trong hệ sinh thái FusionSolar, công nghệ AFCI-L4 hoạt động như một “lá chắn an toàn” thông minh, cho phép hệ thống phát hiện sớm các lỗi hồ quang điện và ngắt mạch gần như tức thì. Đặc biệt, inverter Huawei được tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như Split-phase Operation (hỗ trợ tải 3 pha không cân bằng), tiêu chuẩn IP66 có khả năng chống bụi, chống nước và chịu được va đập mạnh, đáp ứng các điều kiện lắp đặt ngoài trời.

Điểm nổi bật của Huawei FusionSolar chính là công nghệ One-Fits-All - giải pháp “một cho tất cả”, tích hợp quản lý inverter, lưu trữ và thiết bị thông minh trong một hệ sinh thái điện mặt trời duy nhất. Nhờ đó, hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và tối ưu hiệu suất bền vững theo thời gian.

Huawei FusionSolar - công nghệ tiên tiến với khả năng chống nước, đáp ứng các điều kiện lắp đặt ngoài trời (Ảnh: Manfusi Solar).

Manfusi Solar - Đơn vị tiên phong trong đóng gói giải pháp điện mặt trời

Nếu Huawei FusionSolar mang đến nền tảng công nghệ tiên tiến cho điện mặt trời, thì Manfusi Solar chính là đơn vị tiên phong đóng gói những công nghệ đó thành giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Trước đây, điện mặt trời đòi hỏi người dùng phải cân nhắc nhiều yếu tố từ lựa chọn thiết bị, đơn vị thi công đến bài toán tài chính thì Manfusi Solar đã thành công khi đóng gói toàn diện giải pháp đầu tư điện mặt trời: từ tư vấn, thiết kế đến thi công, vận hành và dịch vụ hậu mãi. Một quy trình khép kín, minh bạch và đồng bộ, biến điện mặt trời trở thành sản phẩm gần gũi, dễ sở hữu và quản lý dễ dàng.

Đội ngũ kỹ thuật Manfusi Solar với tác phong chuyên nghiệp và luôn có mặt kịp thời (Ảnh: Manfusi Solar).

Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, Manfusi Solar còn tiên phong mang đến giải pháp tài chính linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu hệ thống điện mặt trời thông qua hình thức trả góp.

Với ứng dụng EasyCredit - nền tảng tài chính số do Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) phát triển được tích hợp trực tiếp trên di động - người dùng có thể tự kiểm tra hạn mức trả góp chỉ với một vài thao tác đơn giản. Nhờ đó, rào cản đầu tư năng lượng sạch được tháo gỡ, khách hàng dễ dàng tiếp cận và hiện thực hóa lựa chọn xanh của mình.

Sức mạnh cộng hưởng: Công nghệ Huawei kết hợp Manfusi Solar

Sự hợp tác giữa giải pháp điện mặt trời toàn diện từ Manfusi Solar và công nghệ tiên tiến từ Huawei đã tạo nên một chuẩn mực mới cho ngành năng lượng sạch.

Đây chính là giải pháp năng lượng cao cấp - đồng bộ, dành cho những gia chủ xem điện mặt trời không chỉ là khoản tiết kiệm chi phí, mà còn để khẳng định phong cách sống tinh tế, chuẩn mực và khác biệt, mang lại sự an tâm dài hạn và trải nghiệm vượt trội.