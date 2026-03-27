MacBook Neo: Ấn tượng đầu tiên về chiếc laptop rẻ nhất lịch sử Apple

Khi những thông tin đầu tiên về chiếc MacBook Neo xuất hiện, nhiều người đã hoài nghi về một phiên bản "vỏ nhựa" hay màn hình chất lượng thấp để Apple tối ưu mức giá 16,49 triệu đồng (tham khảo tại hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động).

Mở hộp: Sự tối giản mang phong cách thượng lưu

Hộp đựng của MacBook Neo vẫn mang phong cách đặc trưng của Apple: Trắng tinh khôi, hình ảnh sản phẩm in nổi ở mặt trước. Bên trong, ngoài thân máy, người dùng sẽ nhận được một sợi cáp USB-C bện vải bền bỉ và củ sạc 20W.

Hộp MacBook Neo phong cách sang trọng với màu trắng truyền thống (Ảnh: letemsvetemapplem).

Ngay khi lớp giấy bọc được gỡ bỏ, chiếc máy lộ diện với khung nhôm nguyên khối chắc chắn, mát lạnh. Cảm giác nhấc nắp máy bằng một ngón tay vẫn mượt mà, khẳng định độ hoàn thiện không hề kém cạnh so với các dòng máy đắt tiền.

Phụ kiện đi kèm MacBook Neo bao gồm củ sạc, cáp sạc (Ảnh: letemsvetemapplem).

Thiết kế tối ưu: Đẹp như MacBook Air, gọn như máy tính bảng

Sở hữu màn hình 13 inch Liquid Retina, nhưng MacBook Neo lại có diện tích mặt bàn nhỏ hơn cả MacBook Air 13 inch nhờ việc tối ưu hóa viền màn hình. Với trọng lượng chỉ 1,23kg, đây là một thiết kế di động.

MacBook Neo sở hữu thiết kế gọn nhẹ, mang tính di động cao (Ảnh: letemsvetemapplem).

4 màu sắc trẻ trung trên MacBook Neo (Ảnh: letemsvetemapplem).

Laptop trang bị Chip A18 Pro

Việc đưa chip A18 Pro - vốn là “linh hồn” của những chiếc iPhone mạnh mẽ nhất - lên một chiếc laptop là một nước đi đầy táo bạo. Kết quả đo hiệu năng đã chứng minh giá trị của quyết định này: Neo đạt điểm đơn nhân lên tới 3.535, vượt qua cả chip M3.

Trong các tác vụ thực tế như mở ứng dụng, lướt web với hàng chục tab hay chỉnh sửa ảnh cơ bản, máy phản hồi ngay tức thì, gần như không có độ trễ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng do giới hạn về số nhân hiệu năng (chỉ có 2 nhân hiệu năng trong tổng số 6 nhân), Neo sẽ bắt đầu hụt hơi khi đối đầu với các dự án xuất bản video 4K phức tạp hay xuất file dung lượng lớn.

Khả năng phản hồi mượt mà các tác vụ thường ngày với chip A18 Pro (Ảnh: letemsvetemapplem).

Bài toán 8GB RAM và những sự đánh đổi thông minh

Sở hữu 8GB RAM thống nhất, Neo nhận về không ít những cuộc tranh luận trái chiều. Qua trải nghiệm thực tế, các reviewer (người trải nghiệm) nhận định rằng nhờ sự tối ưu hóa tuyệt vời của macOS, 8GB RAM vẫn đủ sức "gánh" tốt các công việc văn phòng và học tập thường ngày.

Apple cũng thực hiện một số cắt giảm khác để duy trì mức giá từ 16 triệu.

Bàn phím không đèn nền: Một điểm trừ cho những ai thường xuyên làm việc đêm, dù hành trình phím 1mm vẫn cho cảm giác gõ rất tốt.

Cổng kết nối tối giản: Hai cổng USB-C đặt cùng một bên, trong đó chỉ một cổng hỗ trợ tốc độ cao USB 3 và DisplayPort. Việc không có ký hiệu nhãn dán buộc người dùng phải dựa vào các thông báo nhắc nhở từ macOS khi cắm sai cổng xuất màn hình.

Bù lại cho những thiếu sót đó là một màn hình 452 nit rực rỡ và hệ thống loa kép cho âm lượng lớn, trong trẻo, những thứ trực tiếp nâng tầm trải nghiệm giải trí của người dùng.

Thời lượng pin: Điểm tựa cho sự linh hoạt

Sử dụng kiến trúc chip di động giúp Neo đạt được hiệu quả năng lượng kinh ngạc. Trong bài test (kiểm tra) lướt web liên tục, máy trụ được hơn 13 giờ, đủ để người dùng hoàn thành một ngày học tập tại trường hay làm việc tại quán cà phê mà không cần lo lắng về ổ cắm điện. Thiết kế không quạt giúp máy hoạt động trong sự im lặng, một điểm cộng cực lớn khi sử dụng trong thư viện hay các môi trường cần sự yên tĩnh.

Ai nên sở hữu MacBook Neo?

Sau những ấn tượng đầu tiên, có thể khẳng định MacBook Neo là một chiếc máy tính nổi bật của Apple. Nó không cố gắng làm mọi thứ, nhưng nó làm tốt những gì người dùng phổ thông cần: Một thiết kế đẹp khiến người dùng tự hào khi mang theo, một màn hình xuất sắc để giải trí và một hiệu năng mượt mà cho các tác vụ hàng ngày.

Nếu người dùng là sinh viên đang tìm kiếm chiếc laptop đầu đời, hay là một người dùng iPhone muốn bước chân vào hệ sinh thái macOS với chi phí tối ưu nhất, MacBook Neo 13 inch là lựa chọn đáng cân nhắc. Dù chỉ trang bị 8GB RAM nhưng trong tầm giá này, khó có chiếc laptop nào mang lại được sự cân bằng giữa thẩm mỹ và độ ổn định như MacBook Neo.

Nếu tài chính cho phép, MacBook Neo 13 inch 8GB 512GB là bản nâng cấp với bộ nhớ 512GB, thoải mái cho việc lưu trữ trong nhiều năm tới.