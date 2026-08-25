Mac mini mới có giá từ 25 triệu đồng

Trong đó, chip M6 là bộ xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm. Apple cho biết tiến trình mới giúp tăng mật độ bóng bán dẫn, cải thiện đáng kể hiệu suất cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng.

Phiên bản chip M6 sở hữu CPU 12 lõi và GPU 12 lõi, mang lại hiệu suất đa luồng nhanh hơn tới 1,2 lần so với chip M5 và 2,4 lần so với chip M1. Điểm nổi bật trên thế hệ M6 nằm ở Neural Engine mới, cung cấp khả năng tính toán AI cao gấp đôi so với các thế hệ trước.

Mac mini mới không có thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước (Ảnh: Apple).

Mac mini cũng hỗ trợ tùy chọn chip M5 Pro dành cho nhóm người dùng chuyên nghiệp. Chip M5 Pro hỗ trợ cấu hình CPU lên đến 18 lõi và GPU lên đến 20 lõi, cùng dung lượng RAM tối đa 64GB.

Phiên bản mới gần như không có thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước. Apple đã phát triển một kiến trúc tản nhiệt mới, giúp dẫn không khí lưu thông qua các tầng khác nhau của hệ thống và thoát ra toàn bộ qua phần chân đế.

Về số lượng cổng kết nối, máy được trang bị 2 cổng USB-C và giắc cắm tai nghe ở mặt trước, trong khi mặt sau được bố trí 3 cổng Thunderbolt, 1 cổng HDMI và 1 cổng Ethernet.

Phiên bản chạy chip M6 được trang bị cổng Thunderbolt 4, trong khi các cấu hình chạy chip M5 Pro sở hữu cổng Thunderbolt 5 thế hệ mới với tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn. Đồng thời, tất cả các mẫu Mac mini mới này đều hỗ trợ các kết nối không dây như Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

Tại thị trường Việt Nam, Mac mini mới có giá niêm yết từ 25 triệu đồng. Trong khi đó, tùy chọn cấu hình cao cấp nhất được Apple chào bán với mức giá 188,25 triệu đồng.

Apple chưa công bố ngày mở bán thiết bị tại Việt Nam.