Lộ thiết kế hoàn toàn mới của Galaxy S27 Ultra: Lạ mà quen

Trên mạng xã hội X, tài khoản Ice Universe - nổi tiếng với việc chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - vừa đăng tải một hình ảnh mà theo người này là bản dựng mặt lưng của Galaxy S27 Ultra.

Ảnh bản dựng mặt lưng của Galaxy S27 Ultra (Ảnh: Ice Universe).

Hình ảnh cho thấy camera của Galaxy S27 Ultra sẽ được đặt trên một cụm nổi lớn hình chữ nhật và kéo ngang hết phần trên mặt lưng của sản phẩm. Kiểu thiết kế này sẽ giúp Galaxy S27 Ultra tạo nên sự khác biệt so với các phiên bản Galaxy S Ultra trước đây, nhưng vẫn khiến nhiều người cảm thấy quen thuộc vì khá giống với iPhone 17 Pro của Apple.

Hình ảnh cũng dường như tiết lộ vị trí một vòng từ tính tròn được thiết kế cho chức năng sạc không dây và các phụ kiện tương thích khác. Điều này cho thấy Samsung cuối cùng cũng đã tích hợp sẵn nam châm trên Galaxy S27 Ultra, thay vì buộc người dùng phải sử dụng ốp lưng có nam châm để gắn các phụ kiện từ tính.

Sonny Dickson, một người nổi tiếng trong giới công nghệ vì đăng tải nhiều thông tin bị rò rỉ với độ chính xác cao, cũng đã đăng lên trang X cá nhân của mình hai hình ảnh bản dựng mặt lưng của Galaxy S27 Ultra, cho thấy thiết kế giống hệt hình ảnh mà Ice Universe đã chia sẻ.

Các nguồn tin cho biết Galaxy S27 Ultra vẫn sẽ sở hữu cụm 3 camera, bao gồm camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng và tele đều 50 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 5x.

Hình ảnh bản dựng mặt lưng của Galaxy S27 Ultra do Sonny Dickson chia sẻ (Ảnh: Sonny Dickson).

Ngoài ra, tài khoản X có tên TheGalox cũng đã chia sẻ hình ảnh đồ họa hoàn chỉnh, được cho là thiết kế của Galaxy S27 Ultra. Hình ảnh này cho thấy sản phẩm vẫn sẽ được trang bị cụm 3 camera ở mặt lưng, nhưng cách bố trí các ống kính khác với phiên bản cũ.

TheGalox cho biết Samsung sẽ cho ra mắt thêm phiên bản Galaxy S27 Pro, được xem như bản thu nhỏ của Galaxy S27 Ultra, với thiết kế và cấu hình giống hệt, nhưng kích thước nhỏ hơn bản Ultra.

Galaxy S27 Pro sẽ có màn hình 6,5 inch, sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm, tùy chọn RAM 12/16GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ 256/512GB hoặc 1TB. Mặt lưng của sản phẩm gồm camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel, camera 12 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3x.

Ảnh đồ họa hoàn chỉnh cho thấy thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra (trái) và S27 Pro (Ảnh: TheGalox).

Nếu thông tin của TheGalox là chính xác, nhiều khả năng loạt Galaxy S27 sẽ có bốn biến thể, bao gồm Galaxy S27, S27+, S27 Pro và S27 Ultra. Sự xuất hiện của phiên bản S27 Pro phù hợp với những ai muốn sở hữu chiếc điện thoại cao cấp nhưng màn hình không quá lớn như bản Ultra.

Việc hàng loạt nguồn tin uy tín trong giới công nghệ đồng loạt chia sẻ hình ảnh về bản dựng của Galaxy S27 Ultra cho thấy nhiều khả năng chiếc điện thoại của Samsung sẽ thực sự có thay đổi về thiết kế.

Nếu sản phẩm vẫn được phát triển đúng lộ trình, Samsung sẽ cho ra mắt loạt Galaxy S27 vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau.