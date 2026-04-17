LG định hình phong cách “sang trọng tối giản” trong ngành điện tử gia dụng

Thiết kế tối giản và sang trọng

LG SIGNATURE là thương hiệu siêu sang của LG Electronics, đại diện cho triết lý "Art of Essence" (Nghệ thuật của sự tinh túy).

Đặc trưng nổi bật của dòng sản phẩm này nằm ở sự tối giản, loại bỏ mọi chi tiết thừa thãi để tôn vinh những giá trị cốt lõi nhất qua bề mặt kim loại hoàn thiện và những đường nét sắc sảo.

Năm nay, LG SIGNATURE 2026 mang đến sự đa dạng hóa trải nghiệm thông qua ba bộ sưu tập: Seamless, Iconic và Tailored.

Bộ sưu tập Iconic được thiết kế dành cho những gia chủ tìm kiếm dấu ấn độc bản. Từng thiết bị sở hữu vẻ ngoài quyền lực với bề mặt kim loại tinh xảo, thiết kế vát cạnh và điểm nhấn logo bằng đồng đặc trưng.

Trong khi đó, bộ sưu tập Seamless là “bản giao hưởng” của sự tối giản khi đặt kỹ nghệ chế tác ẩn sau thiết kế phẳng âm tường. Với bảng điều khiển ẩn và thiết kế bản lề Zero Clearance™, thiết bị có thể đặt sát tường hoặc vừa vặn giữa các hệ tủ mà vẫn đảm bảo khả năng mở cửa tối đa, tạo nên dòng chảy thị giác liền mạch.

Bộ sưu tập Tailored đánh dấu một cuộc cách mạng trong việc cá nhân hóa không gian từ LG. Gia chủ có thể tự do lựa chọn bảng màu từ trắng (Essence White) đến bạc (Velvet Silver) và tinh chỉnh từng chi tiết để sở hữu căn bếp "may đo" đúng nghĩa. Bộ sưu tập này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Máy rửa bát sở hữu thiết kế tối giản, tích hợp đèn chiếu hiển thị thời gian vận hành xuống nền nhà thay vì bảng điều khiển (Ảnh: LG).

Tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu trải nghiệm người dùng

Bên cạnh diện mạo tinh tế, thế hệ LG SIGNATURE mới còn được tích hợp Trí tuệ thấu cảm (Affectionate Intelligence). Thay vì chỉ tự động hóa, các thiết bị hiện nay có khả năng thấu hiểu thói quen và nhu cầu của gia chủ để đưa ra phản hồi trực quan nhất.

Tủ lạnh LG SIGNATURE tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép tương tác tự nhiên và hỗ trợ người dùng như một trợ lý thực thụ. Màn hình LCD 6,8 inch kết hợp thuật toán AI giúp tối ưu hóa nhiệt độ bảo quản. Tính năng AI Fresh có khả năng dự đoán thời điểm người dùng mở cửa để chủ động làm lạnh sâu, giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Phiên bản Smart InstaView sử dụng màn hình OLED trong suốt, cho phép người dùng nhìn thấu bên trong hoặc tùy chọn nội dung hiển thị theo ý thích, kết hợp với nền tảng ThinQ Food để nhận diện và gợi ý thực đơn từ nguyên liệu sẵn có.

Lò nướng Gourmet AI tích hợp camera bên trong, có khả năng nhận diện hơn 85 món ăn và tự động thiết lập chế độ nấu phù hợp. Tính năng AI Browning đảm bảo độ chín vàng lý tưởng, đồng thời cho phép người dùng theo dõi và chia sẻ quá trình nấu nướng theo thời gian thực qua điện thoại.

Thông qua thế hệ LG SIGNATURE 2026, LG cho thấy một hướng đi rõ ràng: thiết bị gia dụng không chỉ dừng lại ở hiệu năng, mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái thông minh, nơi AI và thẩm mỹ cùng định hình nên phong cách sống thượng lưu. Đây chính là điểm chạm tinh tế dành cho những chủ nhân luôn khao khát vượt xa mọi chuẩn mực thông thường.