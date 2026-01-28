LG AI mở ra trải nghiệm Tết thăng hoa trên thế hệ tivi mới

Công nghệ AI thấu cảm trên tivi LG chính là nguồn cảm hứng cho chiến dịch “Tết nhà là Tết nhất” mùa 3 vừa qua, với thông điệp đầy ý nghĩa: “Có AI, Tết nhà là Tết nhất”. Ở đó, AI vừa là những ai đó thân quen, vừa là trí tuệ nhân tạo được LG phát triển xuyên suốt để giữ trải nghiệm giải trí luôn liền mạch.

Sự hội ngộ của những yếu tố AI giúp mỗi người đều có thể tận hưởng thế giới riêng của mình, nhưng vẫn cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc gắn kết trong không khí Tết, mở ra một năm mới đầy hứng khởi.

Trải nghiệm xem chung trọn vẹn hơn trong những ngày Tết

Tivi không chỉ là thiết bị giải trí, mà còn là trung tâm của không gian sum vầy. Những ngày đầu năm, cả gia đình cùng ngồi trước tivi xem một chương trình quen thuộc, trò chuyện rôm rả và tận hưởng không khí sum vầy đã trở thành hình ảnh quen thuộc dịp Tết.

Khi nhiều người cùng chia sẻ một không gian xem chung, tivi cần mang đến hình ảnh sống động, âm thanh chân thực nhưng vẫn dễ chịu để thưởng thức suốt cả ngày dài.

Khi nhiều người cùng chia sẻ một không gian xem chung, tivi cần mang đến hình ảnh sống động, âm thanh chân thực nhưng vẫn dễ chịu (Ảnh: LG).

Trên tivi LG, các công nghệ AI Super Upscaling và 4K Upscaling giúp nâng cấp nội dung hiển thị lên chuẩn 4K sắc nét. Dựa trên từng khung hình, AI Picture Pro tự động tối ưu hình ảnh theo nội dung đang phát, trong khi AI Brightness Control cho phép màn hình điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng môi trường xung quanh.

Nhờ đó, chất lượng hình ảnh luôn đạt chuẩn Dolby Vision với độ sâu và chi tiết ấn tượng, nhưng vẫn dịu mắt, không gây chói hay mỏi khi xem lâu, phù hợp cho những ngày Tết nhiều thời gian quây quần bên tivi.

Với tivi LG, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm vòm sống động, mang lại cảm giác như đang “sống” trong từng thước phim (Ảnh: LG).

Ngoài hình ảnh chất lượng cao, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm vòm âm thanh sống động với 11.1.2 kênh ảo (11 loa bao quanh, 1 loa trầm và 2 kênh âm thanh hướng trần) trên các dòng LG OLED evo, hoặc 9.1.2 kênh (9 loa bao quanh, 1 loa trầm và 2 kênh âm thanh trên cao) trên các sản phẩm khác, mang lại cảm giác như đang “sống” trong từng thước phim.

Tính năng AI Sound Pro tự động nhận diện nội dung để tinh chỉnh chất âm phù hợp với không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Các dòng LG OLED G5 và M5 còn sở hữu tính năng AI Voice Remastering giúp làm rõ giọng nói, tách lời thoại khỏi âm thanh nền, phù hợp với không khí Tết đông vui, khi cả nhà vừa xem tivi vừa trò chuyện rôm rả.

Cá nhân hóa để chiều “gu” mọi thành viên

Ngoài khoảnh khắc sum vầy, mỗi thành viên trong gia đình lại có một sở thích giải trí riêng. Người lớn tuổi yêu thích các chương trình quen thuộc, trong khi người trẻ tìm kiếm nội dung mới mẻ, bắt kịp xu hướng.

Tivi AI LG 2025 được phát triển để đáp ứng hài hòa nhu cầu đó, giúp từng thành viên đều có trải nghiệm “đúng gu” dù dùng chung một chiếc TV.

Tivi AI LG 2025 được phát triển để giúp từng thành viên trong gia đình đều có trải nghiệm “đúng gu” dù dùng chung một chiếc tivi (Ảnh: LG).

Thế hệ tivi mới được trang bị AI Magic Remote, cho phép điều khiển bằng giọng nói một cách trực quan và thuận tiện. Ngay khi bật tivi và nói “Hi LG”, Voice ID sẽ nhận diện người dùng thông qua giọng nói, từ đó tự động chuyển sang hồ sơ cá nhân tương ứng. Cảm giác cá nhân hóa vì thế xuất hiện ngay từ những giây đầu tiên, tạo nên trải nghiệm thân thuộc và gần gũi.

Bên cạnh các chế độ cài đặt sẵn, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard cho phép người dùng tinh chỉnh hình ảnh và âm thanh theo sở thích với 1,6 tỷ chế độ hình ảnh và 40 triệu lựa chọn âm thanh.

Dựa trên lịch sử xem, AI còn chủ động gợi ý phim, chương trình và ứng dụng phù hợp với từng cá nhân, để mỗi khoảnh khắc giải trí trong dịp Tết đều trở nên trọn vẹn hơn.

Nhờ khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm, dòng tivi cao cấp OLED evo AI G5 đã được vinh danh với giải thưởng “Tivi AI xuất sắc” tại AI Tech Awards 2025.

Thế hệ tivi LG mới cho phép điều khiển bằng giọng nói một cách trực quan và thuận tiện (Ảnh: LG).

Nhân dịp đầu năm mới, LG triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng tivi AI thế hệ mới trong quý I, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia.

Theo đó, khi mua các mẫu tivi LG OLED evo AI và LG QNED evo AI trong thời gian khuyến mãi, khách hàng được áp dụng chính sách bảo hành mở rộng lên đến 3 năm, cùng nhiều quà tặng giá trị như tivi LG OLED, tivi LG UHD hoặc loa thanh LG, tùy theo từng dòng sản phẩm.

Bên cạnh đó, LG còn dành tặng gói ứng dụng giải trí cao cho tất cả khách hàng mua tivi trong dịp này, giúp người dùng có thể thưởng thức phim ảnh, chương trình truyền hình và nội dung trực tuyến đa dạng ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời hoàn thiện trọn vẹn hệ sinh thái giải trí tại gia cho cả gia đình.