Làm điều này nếu không muốn mất điện thoại khi bị trộm

Trong nhiều tình huống, khi iPhone bị đánh cắp, kẻ trộm thường tìm cách vô hiệu hóa khả năng theo dõi ngay trong vài giây đầu tiên. Điều đáng nói là thao tác này có thể thực hiện ngay cả khi máy đang ở trạng thái khóa màn hình, nếu người dùng chưa điều chỉnh một số cài đặt quan trọng.

Bên cạnh nguy cơ không thể định vị lại thiết bị, dữ liệu cá nhân và thông tin thanh toán cũng có thể đối mặt với rủi ro nếu các quyền truy cập khi khóa máy chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Video dưới đây sẽ chỉ ra cài đặt cần kiểm tra ngay trên iPhone để hạn chế nguy cơ mất thiết bị và tăng khả năng tìm lại máy trong trường hợp không mong muốn.