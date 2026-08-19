Kalpen Việt Nam: Từ tinh thần kỹ thuật Đức đến lựa chọn của đầu bếp Oliver Mette

Từ lựa chọn của đầu bếp Oliver Mette đến câu chuyện thương hiệu Kalpen

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực quốc tế và danh hiệu Chef of the Year 2025 (Đầu bếp của năm 2025), Chef (đầu bếp) Oliver Mette đồng hành cùng Kalpen từ năm 2026. Sự hợp tác bắt nguồn từ điểm chạm trong cách nhìn về sản phẩm gia dụng: đề cao chất lượng, độ bền, tính an toàn và hiệu quả sử dụng trong thực tế.

Đằng sau lựa chọn của vị đầu bếp Đức là hành trình Kalpen xây dựng thương hiệu từ cảm hứng về tinh thần kỹ thuật, cơ khí Đức, đồng thời phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu của người Việt.

Đầu bếp Đức Oliver Mette sử dụng chảo và bếp từ Kalpen (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Kalpen được khơi nguồn từ “cái nôi” cơ khí Đức

Kalpen có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2020, khơi nguồn từ tinh thần kỷ luật và sự chính xác của nền cơ khí Đức. Những giá trị về chất lượng, độ bền, tính thực tế và sự chỉn chu trở thành nền tảng để thương hiệu phát triển các sản phẩm gia dụng và điện gia dụng.

Thay vì đưa nguyên một chuẩn mực nước ngoài vào thị trường, Kalpen lựa chọn tiếp thu tinh thần kỹ thuật ấy để nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm phù hợp với thói quen, nhu cầu của gia đình Việt. Bởi phía sau câu chuyện về chất lượng còn là một câu hỏi quan trọng hơn: làm thế nào để những sản phẩm tốt, bền, an toàn và tiện dụng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều gia đình Việt?

Sản phẩm chảo và bếp từ Kalpen (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Kalpen hướng đến chất lượng tốt, nhưng phải phù hợp với người Việt

Trong quá trình phát triển, Kalpen mở rộng danh mục lên hơn 300 mã sản phẩm, từ nồi, chảo, bộ nồi, bình giữ nhiệt, dao kéo đến nồi cơm điện, bếp từ, ấm siêu tốc, máy xay, quạt, máy hút ẩm, máy sưởi và nhiều thiết bị gia đình khác.

Định hướng chất lượng được thể hiện từ vật liệu, công nghệ đến kiểm định. Một số dòng sản phẩm sử dụng Inox 304, Inox 316, nhựa PP nguyên sinh; nhiều sản phẩm được kiểm định bởi các tổ chức như TÜV Rheinland (Đức) và SGS (Thụy Sĩ), bên cạnh việc đáp ứng các quy định liên quan tại Việt Nam.

Với Kalpen, chất lượng không chỉ là một thông điệp thương hiệu mà cần được thể hiện trong độ bền, tính an toàn và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Sản phẩm nồi cơm cao tần Kalpen và bữa ăn gia đình Việt (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Từ thương hiệu gia dụng Kalpen đến hệ sinh thái trên toàn quốc

Sau giai đoạn 2021-2025 tập trung mở rộng danh mục, đổi mới công nghệ và xây dựng hệ thống phân phối, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của Kalpen.

Hiện tại, Kalpen Việt Nam có hơn 3.000 nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc, hiện diện tại các hệ thống bán lẻ như AEON, FPT Retail và Điện Máy Xanh, cùng hệ thống trạm bảo hành trên toàn quốc. Cũng trong năm 2026, Kalpen khai trương showroom đầu tiên tại 75A Nguyễn Trãi, Hà Nội, tạo không gian để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Sự đồng hành của đầu bếp Oliver Mette trong giai đoạn này trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần đưa sản phẩm Kalpen đến gần hơn với những trải nghiệm thực tế trong căn bếp.

Kalpen lan tỏa cảm hứng vào bếp và những giá trị cộng đồng

Song song với phát triển sản phẩm, Kalpen từng bước xây dựng các hoạt động hướng đến cộng đồng, với mong muốn đưa căn bếp trở thành nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Thương hiệu đồng hành cùng các hoạt động truyền cảm hứng nấu ăn, kết nối những người yêu bếp và cùng các chuyên gia ẩm thực chia sẻ trải nghiệm thực tế.

Tinh thần ấy cũng được mở rộng qua các chương trình thiện nguyện như “Nấu ăn cho em”, hướng tới những hoàn cảnh còn khó khăn, góp phần mang những bữa ăn ấm áp và sự sẻ chia đến cộng đồng. Với Kalpen, trách nhiệm của một thương hiệu không chỉ nằm ở việc tạo ra sản phẩm tốt, mà còn ở cách thương hiệu tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Những nỗ lực trong quá trình xây dựng thương hiệu cũng được ghi nhận qua danh hiệu Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2025, trở thành một dấu mốc trong hành trình phát triển của Kalpen.

Kalpen nhận danh hiệu Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Từ tinh thần Đức, Kalpen hướng đến gian bếp và nếp nhà Việt

Từ năm 2020 đến nay, Kalpen từng bước xây dựng hệ sinh thái gia dụng dựa trên ba trụ cột: chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người dùng và phát triển bền vững.

Nếu tinh thần kỹ thuật Đức là nguồn cảm hứng về sự chính xác và bền bỉ, thì nhu cầu của gia đình Việt là cơ sở để Kalpen phát triển sản phẩm. Sự đồng hành của đầu bếp Oliver Mette cũng tạo nên một cầu nối giữa hai giá trị này.

Vào bếp cùng đầu bếp Oliver Mette (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Trong chặng đường phía trước, Kalpen tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng và xây dựng những giá trị hợp tác dài hạn.

Từ tinh thần kỹ thuật Đức đến lựa chọn của đầu bếp Oliver Mette, Kalpen theo đuổi một niềm tin: chất lượng tốt không nên tạo ra khoảng cách, mà nên trở nên gần hơn với mỗi gia đình Việt.