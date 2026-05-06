Ireland điều tra Meta liên quan thuật toán Facebook, Instagram

Trọng tâm của cuộc điều tra để xem thuật toán của Facebook và Instagram có đang thao túng quyền kiểm soát nội dung của người dùng tại Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Theo thông báo ngày 5/5, cơ quan quản lý truyền thông Ireland lo ngại người dùng nền tảng không thể dễ dàng tùy chỉnh những gì họ thấy trên bảng tin, thay vào đó bị các thuật toán điều hướng vào những luồng thông tin được cá nhân hóa quá mức.

Đáng chú ý, đơn vị này đang làm rõ các khiếu nại về sự tồn tại của những "mô hình tối", đây là các thủ thuật thiết kế giao diện gây nhầm lẫn hoặc lừa dối, nhằm ngăn người dùng chọn xem nội dung không theo thuật toán cá nhân hóa - một quyền hạn quan trọng được bảo vệ bởi DSA.

Ông John Evans, Ủy viên Dịch vụ Kỹ thuật số của Ireland nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy tác hại tiềm tàng khi các thuật toán liên tục đẩy nội dung độc hại vào nguồn cấp dữ liệu, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên”.

Trước những cáo buộc trên, người phát ngôn của Meta khẳng định công ty không vi phạm các quy định của DSA.

Phía Meta cho biết từ năm 2023, họ đã thực hiện những thay đổi lớn như cho phép người dùng tại châu Âu xem nội dung không dựa trên sở thích cá nhân hoặc lịch sử hoạt động.

Công ty tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý Ireland để làm rõ các nỗ lực tuân thủ này.

Nếu bị kết luận vi phạm, Meta đối mặt với mức phạt tài chính lên tới 6% doanh thu toàn cầu.

Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng đã mở cuộc điều tra tương tự đối với TikTok liên quan đến các tính năng gây nghiện.

Tại Ireland, trong vòng 6 tháng qua, các nền tảng lớn khác như X (Twitter), TikTok và LinkedIn cũng đã rơi vào diện điều tra về khả năng vi phạm các quy định nội dung của EU.