Hiện tại, iPhone 17e chỉ được trang bị một camera sau. Thiết kế của camera này cũng tương đối đơn giản với phần ống kính lồi nhẹ so với mặt lưng. Trong khi đó, micro và đèn flash LED được khoét trực tiếp trên lớp kính phía sau.

Thiết kế cụm camera trên iPhone 18e (Ảnh: Engadget).

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple đang cân nhắc thay đổi thiết kế trên iPhone 18e. Các bản vẽ rò rỉ tiết lộ cụm camera của máy sẽ có hình vuông, chứa camera đơn, đèn flash LED và micro phía sau. Thiết kế này có phần tương đồng với cụm camera trên iPad Pro.

Ngoài ra, thông số kỹ thuật của camera này nhiều khả năng không thay đổi so với thế hệ trước. Theo đó, camera chính sẽ có độ phân giải 48MP và sử dụng phần cứng tương tự iPhone 17e.

Theo tài khoản Digital Chat Station, iPhone 18e sẽ được trang bị màn hình OLED kích thước 6,12 inch, cùng tần số quét 60Hz. Thông tin này nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi khi nhiều mẫu smartphone Android ở phân khúc thấp hơn cũng đã được trang bị màn hình tần số quét cao.

Máy sẽ tích hợp bộ xử lý A20 hoàn toàn mới được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, tương tự dòng iPhone 18 Pro cao cấp. Cải tiến này hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội cùng khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Dự kiến, iPhone 18e sẽ được công bố vào tháng 3, cùng thời điểm với hai mẫu máy khác là iPhone 18 và iPhone Air 2. Đây cũng là lần đầu tiên Apple thay đổi chiến lược giới thiệu sản phẩm sau nhiều năm.