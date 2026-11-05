Tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào hồi tháng 9 vừa qua, Apple chỉ giới thiệu bộ đôi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và chiếc điện thoại màn hình gập iPhone Duo, mà không đề cập gì đến phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn.

Điều này khiến nhiều người cho rằng Apple sẽ bỏ qua phiên bản tiêu chuẩn để tập trung vào phân khúc điện thoại cao cấp.

iPhone 18 sẽ giữ nguyên thiết kế như trên iPhone 17, nhưng nâng cấp mạnh mẽ cấu hình bên trong (Ảnh: TG).

Tuy nhiên, theo Digital Chat Station, blogger công nghệ nổi tiếng với việc thường xuyên tiết lộ thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, iPhone 18 sẽ được ra mắt cùng iPhone Air 2 và iPhone 18e “giá rẻ” vào đầu năm sau.

Nguồn tin của Digital Chat Station cho biết iPhone 18 vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế của iPhone 17, với màn hình 6,3 inch công nghệ OLED, mặt lưng vẫn là camera kép độ phân giải 48 megapixel.

Đáng chú ý, cụm màn hình khuyết Dynamic Island trên iPhone 18 vẫn có kích thước lớn như trên iPhone 17, không được thu gọn lại như đối với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Sự khác biệt của iPhone 18 đến từ cấu hình bên trong, khi sản phẩm vẫn sẽ được trang bị chip xử lý A20 Pro như trên bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, nhưng có ít lõi xử lý hơn. Pin trên iPhone 18 cũng sẽ được tăng dung lượng để kéo dài thời gian sử dụng.

Trước đây Apple thường không mang các tính năng cao cấp lên phiên bản iPhone tiêu chuẩn, mà chỉ dành riêng cho phiên bản iPhone Pro. Nhưng với iPhone 18, Apple đã trở nên hào phóng hơn khi trang bị cả chip A20 Pro, màn hình tần số quét 120Hz và công nghệ sạc nhanh.

Dường như đây chính là lý do khiến Apple phải bán iPhone 18 chậm hơn so với bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, khi cấu hình của bản tiêu chuẩn và bản Pro không quá khác biệt sẽ vô tình cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường.

Digital Chat Station cũng đề cập đến khả năng tăng giá của iPhone 18, với mức giá khởi điểm 899 USD hoặc thậm chí lên đến 999 USD tại thị trường Mỹ, tăng từ 100 đến 200 USD so với giá khởi điểm của iPhone 17.

Trước đó, bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng tăng giá khởi điểm thêm 100 USD so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Apple hiện chưa đưa ra lời giải thích về việc iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn chưa được ra mắt. CEO John Ternus cũng tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi về “số phận” của mẫu smartphone này.

“Chúng tôi không bình luận về lộ trình sản phẩm trong tương lai, nhưng rất hào hứng với những gì đang đạt được”, CEO John Ternus trả lời một phóng viên khi được hỏi về iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn.