iPhone 16 giữ lợi thế nhờ hiệu năng ổn định và hỗ trợ lâu dài

Nếu người dùng đang tìm kiếm một thiết bị ổn định để sử dụng lâu dài mà không muốn phải chi thêm một khoản tiền lớn cho các thiết bị đắt đỏ hơn, iPhone 16 vẫn là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết kế hiện đại và hỗ trợ phần mềm dài lâu

Được ra mắt vào cuối năm 2024, mẫu điện thoại này được trang bị ngôn ngữ thiết kế hiện đại với khu vực Dynamic Island cùng bộ vi xử lý A18 hoàn toàn mới. Nút điều khiển Camera Control được bổ sung trên thân máy mang đến phương thức nhanh nhất để người dùng khởi động và chụp ảnh.

Cùng với đó, tính năng Photographic Styles thế hệ mới cho phép tùy chỉnh giao diện ảnh chụp trước hoặc sau khi bấm máy, giúp chất lượng hình ảnh được cải thiện một cách rõ rệt.

Sản phẩm cũng được kỳ vọng sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm trong nhiều năm nữa. Lấy ví dụ, mẫu iPhone 11 ra mắt từ năm 2019 vẫn có thể chạy hệ điều hành iOS 26 vào năm 2026.

Nhờ việc được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, người dùng có cơ sở để tin rằng thiết bị sẽ tiếp tục được cập nhật các phần mềm mới trong ít nhất 5 năm tới.

Dự kiến, bản cập nhật iOS 27 phát hành vào nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục khắc phục lỗi và gia tăng độ mượt mà cho trải nghiệm sử dụng. So với các dòng máy đời cũ như iPhone 15, đây là một cuộc "đại tu" về cả phần cứng lẫn phần mềm.

iPhone 16 vẫn là một sự lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026 (Ảnh: Apple).

Hiệu năng vận hành và thời lượng pin ấn tượng

Thiết bị mang lại thời lượng pin bền bỉ, cho phép sử dụng lên đến 22 giờ. Trong các tác vụ sử dụng thông thường, người dùng hoàn toàn có thể duy trì hoạt động của máy đến cuối ngày mà vẫn còn dư dung lượng pin, ngay cả khi sử dụng liên tục. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc không dây nhanh lên đến 22W.

Dù bộ nhớ tiêu chuẩn khởi điểm ở mức 128GB - một mức có vẻ khiêm tốn trong năm 2026, nhưng nếu người dùng đang nâng cấp từ một chiếc điện thoại chỉ có 64GB, việc nhân đôi không gian lưu trữ chắc chắn sẽ mang lại sự thoải mái lớn.

Vị thế so với các dòng sản phẩm mới hơn

Khi đặt lên bàn cân, nhiều người dùng có thể bị thu hút bởi dòng máy iPhone 17. Với mức giá cao hơn khoảng 100 USD, thiết bị mới mang lại dung lượng 256GB, chip A19, màn hình 6,3 inch hỗ trợ ProMotion 120Hz cùng camera siêu rộng và camera trước độ phân giải 18MP.

Tuy nhiên, nếu người dung “săn” được các chương trình giảm giá, thế hệ tiền nhiệm vẫn là một lựa chọn hợp lý.

Thậm chí, khi so sánh với mẫu iPhone 17e vừa được phát hành vào đầu năm 2026, phiên bản số 16 vẫn tỏ ra vượt trội. Mẫu 17e sở hữu thiết kế "tai thỏ" cũ từ thế hệ 14 và chỉ có một camera chính 48MP, trong khi thế hệ 16 thuộc phân khúc chủ lực nên vẫn sở hữu những tiện ích cao cấp như nút Camera Control, hỗ trợ Wi-Fi 7, camera được cải tiến và khả năng sạc nhanh hơn.

Mức giá iPhone 16 tại Thế Giới Di Động khởi điểm từ 19,99 triệu đồng (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Sở hữu iPhone 16 với ưu đãi độc quyền

Mức giá iPhone 16 tại Thế Giới Di Động khởi điểm từ 19,99 triệu đồng.

Là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, Thế Giới Di Động cam kết mang lại sản phẩm chính hãng với chất lượng đảm bảo. Khách hàng mua sắm tại hệ thống còn được tận hưởng đặc quyền trả chậm 0% tiện lợi, đảm bảo không phát sinh thêm bất kỳ chi phí phụ nào.