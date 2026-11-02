So sánh cấu hình giữa iPad mini 8 và OPPO Pad Mini

iPad mini 8 và Pad Mini là bộ đôi máy tính bảng mới được ra mắt trong tháng 10 của Apple và OPPO, nhắm đến phân khúc màn hình cỡ nhỏ, dành cho những người dùng muốn sở hữu chiếc máy tính bảng với kích cỡ nhỏ gọn để luôn mang bên mình.

OPPO Pad Mini và iPad mini 8 đều là những mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ mới được ra mắt trong tháng 10 (Ảnh: MBI).

iPad mini 8 hoạt động trên nền tảng iPadOS và dễ dàng đồng bộ dữ liệu và nội dung với các thiết bị khác thuộc hệ sinh thái của Apple như iPhone, MacBook, còn OPPO Pad Mini sử dụng nền tảng ColorOS (được xây dựng dựa trên mã nguồn của Android), giúp người dùng dễ tùy biến hơn so với nền tảng iPadOS.

Cả hai sản phẩm đều được trang bị cấu hình mạnh mẽ, trong đó iPad mini 8 sử dụng chip A20 Pro do Apple phát triển, mà “Quả táo” tự tin là chip di động mạnh mẽ nhất hiện nay. Người dùng có thể tùy chọn chip A20 Pro với 5 lõi xử lý trung tâm (tùy chọn bộ nhớ 128GB/256GB) hoặc 6 lõi xử lý trung tâm (bộ nhớ 512GB).

OPPO Pad Mini được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5 cao cấp của Qualcomm, với 8 lõi xử lý. Tuy nhiên, phiên bản chip này đã được ra mắt từ tháng 11 năm ngoái, nghĩa là lỗi thời hơn so với A20 Pro ở thời điểm hiện tại.

Để có cái nhìn tổng thể hơn về sự khác biệt cấu hình giữa iPad mini 8 và OPPO Pad Mini, bạn đọc có thể xem bảng so sánh chi tiết dưới đây:

Bảng so sánh cấu hình chi tiết giữa iPad mini 8 (2026) với OPPO Pad Mini (Nhấn vào để xem cỡ lớn).

iPad mini 8 và OPPO Pad Mini: Chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ nào phù hợp với bạn?

Dựa vào bảng so sánh có thể thấy iPad mini 8 có cấu hình ấn tượng hơn. Bù lại, OPPO Pad Mini có màn hình với độ phân giải và tần số quét cao hơn, giúp mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Màn hình của OPPO Pad Mini cũng được trang bị sẵn tính năng chống chói, thay vì phải chi thêm tiền để sở hữu tính năng này như trên iPad mini 8.

iPad mini 8 (trái) và OPPO Pad Mini (phải), sản phẩm nào phù hợp với bạn? (Ảnh: Telecomtalk).

Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của iPad mini 8 so với đối thủ là sản phẩm có thêm tùy chọn kết nối mạng di động 5G, trong khi OPPO Pad Mini chỉ hỗ trợ kết nối mạng WiFi.

iPad mini 8 bản WiFi có mức giá khởi điểm 19,49 triệu đồng, nhưng bộ nhớ lưu trữ chỉ 128GB, phiên bản 256GB có giá 22,29 triệu đồng, tăng lên 25,09 triệu đồng nếu tùy chọn thêm mặt kính nano-texture chống chói.

Trong khi đó, OPPO Pad Mini bán tại Việt Nam chỉ có một tùy chọn kết nối WiFi, bộ nhớ 256GB với giá 24,99 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đôi chút so với iPad mini 8 phiên bản 5G, bộ nhớ 128GB (23,69 triệu đồng), nhưng thấp hơn phiên bản bộ nhớ 256GB (26,49 triệu đồng, tăng lên 29,29 triệu đồng nếu có thêm tùy chọn màn hình chống chói).

Nếu đang muốn tìm kiếm một chiếc máy tính bảng với màn hình tần số quét cao hơn, hiển thị tốt hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh nhờ màn hình chống chói và hệ điều hành có khả năng tùy biến linh hoạt, OPPO Pad Mini sẽ là sự lựa chọn phù hợp với bạn.

Ngược lại, nếu đã quen với việc sử dụng hệ sinh thái của Apple, hoặc muốn một chiếc máy tính bảng có khả năng kết nối 5G để có thể sử dụng ở bất cứ đâu, chắc hẳn iPad mini 8 sẽ là sự lựa chọn không thể bỏ qua.