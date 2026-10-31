Học sinh THPT toàn quốc có cơ hội thi AI theo chuẩn quốc tế miễn phí

Theo ban tổ chức, bài thi do Pearson - Certiport cung cấp. Đơn vị này có mạng lưới hơn 14.000 trung tâm khảo thí được ủy quyền tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

AI or Behind là cuộc thi sử dụng bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế về AI để đánh giá năng lực học sinh (Ảnh: Viettel).

Cuộc thi hướng đến việc giúp học sinh tiếp cận kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI an toàn và có trách nhiệm. Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh ở nhiều địa phương, trong đó có khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Cuộc thi được triển khai trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới giáo dục.

Các nội dung của cuộc thi được ban tổ chức giới thiệu là có liên quan đến định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.

Cuộc thi gồm 3 vòng, dự kiến diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 5/2027.

Ở vòng cơ sở, ban tổ chức tài trợ chi phí bài thi và hỗ trợ kỹ thuật, trong khi các trường bố trí phòng máy. Từ vòng loại quốc gia, ban tổ chức trực tiếp tổ chức thi, chi trả chi phí bài thi quốc tế và cấp chứng chỉ theo thể lệ cuộc thi.

Trước mỗi vòng thi, học sinh và giáo viên được hướng dẫn trực tuyến, đồng thời có thể sử dụng miễn phí tài liệu ôn luyện và đề thi tham khảo trên website cuộc thi.

Tổng giá trị giải thưởng là 280 triệu đồng, gồm một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 40 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng và 4 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng cuộc thi tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, phát huy năng lực và sở thích trong lĩnh vực AI, đồng thời tiếp cận các nội dung giáo dục theo định hướng trong nước và tiêu chuẩn quốc tế.