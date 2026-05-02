Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh: Đối tượng nào trong diện được nhận?

Hộ nghèo và cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh (Ảnh minh hoạ: Ngọc Hường).

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Chương trình là mục tiêu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo và cận nghèo trên cả nước.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện có chọn lọc, nhằm tránh trùng lặp với các chính sách hiện hành.

Cụ thể, đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tuy nhiên, Chương trình sẽ loại trừ các trường hợp sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình "Sóng và máy tính cho em" (do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021).

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 01/1/2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ trên.

Bên cạnh việc cấp phát thiết bị, Chương trình còn tập trung vào việc hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích. Mục tiêu đề ra là phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Song song đó, Chương trình cũng đặt mục tiêu phủ sóng và hỗ trợ dịch vụ Internet 100% cho các đối tượng và khu vực đặc biệt.

Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trạm y tế xã (điểm y tế/ điểm trạm y tế); các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn (vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo); điểm cộng đồng tại các khu vực chưa có dịch vụ viễn thông sẽ được hỗ trợ dịch vụ cố định vệ tinh tầm thấp.

Và cuối cùng là 100% ngư dân trên tàu, thuyền Việt Nam đánh bắt trên biển có nhu cầu sẽ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.

Thời gian thực hiện Chương trình được tính từ ngày 30/4 đến hết ngày 31/12/2030.