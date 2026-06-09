Hình ảnh Việt Nam liên tục xuất hiện tại sự kiện lớn bậc nhất của Apple

Apple liên tục lấy hình ảnh Việt Nam làm ví dụ để trình diễn công nghệ AI mới (Ảnh chụp màn hình).

Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple (WWDC 2026) vừa chính thức khai mạc tại Apple Park (Cupertino, California, Mỹ), Apple đã công bố công cụ AI Siri hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, cộng đồng yêu thích công nghệ tại Việt Nam đã bất ngờ khi chứng kiến những hình ảnh quen thuộc của quốc gia liên tục xuất hiện trong buổi thuyết trình tính năng mới của hãng.

Những hình ảnh này được lồng ghép để minh họa trực quan cho các tính năng AI cốt lõi mà Apple vừa nâng cấp.

Trình diễn "Thị giác thông minh" bằng bát phở Việt

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện diễn ra khi Sebastien Marineau-Mes, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển phần mềm của Apple, giới thiệu tính năng "Thị giác thông minh" (Visual Intelligence) hoàn toàn mới, tích hợp sâu trong ứng dụng Camera và Siri.

Bát phở Việt Nam được Apple lấy làm ví dụ để trình diễn công nghệ AI (Ảnh chụp màn hình).

Để chứng minh khả năng nhận diện hình ảnh và thấu hiểu bối cảnh đời thực, Apple đã trình diễn một ví dụ thực tế: Hướng ống kính iPhone vào một bát phở gà truyền thống của Việt Nam.

Ngay lập tức, hệ thống dựa trên mô hình nền tảng Apple Foundation Models phân tích cấu trúc món ăn, đưa ra thông tin tra cứu về hàm lượng dinh dưỡng, lượng calo và gợi ý các tính năng liên quan như chia hóa đơn khi đi ăn cùng bạn bè.

Nhật ký hành trình về Hà Nội

Bên cạnh đó, trong phần giới thiệu ứng dụng Journal (Nhật ký) cùng các tính năng tương tác đa phương tiện trên iPadOS và macOS mới, Apple đã lấy hình ảnh thủ đô Hà Nội thông qua một trang nhật ký giả định mang tên "Hanoi reflection" (Suy ngẫm về Hà Nội).

Đoạn nhật ký trải nghiệm có nội dung: “Trang nói rằng Hà Nội là đô thị có tính kết nối cộng đồng cao bậc nhất thế giới. Và cô ấy đã đúng. Đêm nay là đêm cuối cùng của tôi tại đây, khép lại hành trình hai tuần khám phá Việt Nam...

Tôi thích cảm giác mỗi sáng thức dậy, hòa mình vào không gian ẩm thực bản địa, ghé một quán cà phê ẩn mình để thưởng thức ly cà phê trứng - thức uống được sáng tạo ngay tại lòng Hà Nội. Hôm nay, tôi thả bộ quanh bờ Hồ và tình cờ bắt gặp một không gian nghệ thuật múa rối nước trứ danh...”

Chuỗi hình ảnh Việt Nam trong phần minh họa (Ảnh chụp màn hình).

Đan xen những dòng nhật ký là chuỗi hình ảnh minh họa cho tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa sâu: Một người phụ nữ đội nón lá bên gánh hàng rong trên phố, sạp rau củ và phong cảnh Vịnh Hạ Long.

Qua các thuật toán xử lý không gian, màn trình diễn minh chứng cách Apple Intelligence thấu hiểu sâu sắc ký ức và trải nghiệm cá nhân của người dùng.

Sự chú ý của Apple đối với Việt Nam còn được thể hiện qua chi tiết ở phần thuyết trình về "Niềm tin và An toàn".

Khi giới thiệu tính năng "Tài khoản trẻ em" (Child Account) mới nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Apple đã chọn ví dụ với họ "Nguyen" (Nguyễn) - họ phổ biến của người Việt - xuất hiện tự nhiên trên giao diện mẫu quốc tế.

Việc hình ảnh, biểu tượng và ngôn ngữ Việt Nam xuất hiện với tần suất cao tại một sự kiện công nghệ tầm cỡ như WWDC 2026 cho thấy dấu ấn của thị trường trong nước ngày càng được khẳng định rõ nét trong lộ trình phát triển sản phẩm toàn cầu của Apple.