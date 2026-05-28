Hàng loạt tài khoản Instagram bị khóa không rõ lý do, Meta nói gì?

"Chúng tôi đã đình chỉ tài khoản của bạn. Bạn còn 180 ngày để kháng nghị trước khi chúng tôi vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản của bạn", thông báo mà người dùng nhận được khi tài khoản Instagram bất ngờ bị khóa.

Một tài khoản Instagram bị đình chỉ sau khi nhận tin nhắn từ người lạ (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người cho biết trước khi tài khoản Instagram bị khóa, họ đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ các tài khoản lạ. Đáng chú ý, những tài khoản này đều là tài khoản ảo, không có hình đại diện hay bất cứ bài đăng nào.

Nội dung tin nhắn mà những tài khoản này gửi thường liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, thậm chí có nội dung người lớn. Người dùng chỉ cần chấp nhận tin nhắn là tài khoản sẽ bắt đầu gặp sự cố.

Bà Lương Ngọc Anh, một chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing, cho biết đây có thể là một chiêu trò mới, lợi dụng cơ chế kiểm duyệt tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) của Instagram để tấn công.

"Kẻ gian sẽ gửi nội dung nhạy cảm thông qua tin nhắn, sau đó thực hiện báo cáo hàng loạt để hệ thống AI nhận diện vi phạm với tài khoản của nạn nhân. Do quá trình xét duyệt chủ yếu dựa trên hệ thống tự động, nhiều tài khoản có thể bị đình chỉ", bà Ngọc Anh nói thêm.

Đáng nói, không ít tài khoản Instagram bị khóa trong thời gian qua là tài khoản của các cửa hàng kinh doanh trực tuyến. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ.

Nhiều tài khoản Instagram bị khóa trong thời gian qua là tài khoản của cửa hàng kinh doanh (Ảnh minh họa: CNet).

Thậm chí, không ít người còn phải tìm đến những giải pháp "cứu tài khoản" trên mạng xã hội. Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể gây ra rủi ro về bảo mật và lừa đảo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự cố trên, đại diện của Meta xác nhận sự cố kỹ thuật đã gây ảnh hưởng đến một số tài khoản Instagram trong những ngày vừa qua.

“Chúng tôi đã ghi nhận sự cố gần đây khiến một số tài khoản Instagram tạm thời bị ảnh hưởng. Sự cố hiện đã được khắc phục và các tài khoản bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Chúng tôi xin lỗi nếu quá trình này gây ra bất kỳ sự bất tiện nào", đại diện Meta tuyên bố.