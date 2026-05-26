GStar Summit 2026: Việt Nam là trung tâm kết nối AI khu vực

Sự kiện được đánh giá như một điểm chạm chiến lược trên hành trình định nghĩa lại giá trị nhân bản trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ngày 29/5, Diễn đàn Công nghệ AI: GStar 2026 - AI và Nhân loại - một trong những sự kiện công nghệ quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẽ chính thức khai mạc tại Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, TPHCM.

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi New Turing Institute (NTI), tổ chức xây dựng hệ sinh thái công nghệ AI trong khu vực, và Pacific Gateway Partners (PGP), cầu nối chiến lược Mỹ - châu Á. Sự kiện có sự đồng hành đối tác chiến lược từ Google, FPT, và các đơn vị Vietnam Airlines, Grab, LifeAI, VNG, Calif, Galaxy Holdings...

Đối thoại cùng những người định hình công nghệ thế giới tại GStar Summit 2026

Việc lựa chọn TPHCM làm điểm dừng chân cho một diễn đàn mang tầm vóc quốc tế như GStar Summit 2026 không phải ngẫu nhiên. Trong bối cảnh Đông Nam Á đang tăng tốc mạnh mẽ để trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế số, Việt Nam được xem như một trung tâm đổi mới sáng tạo mới nổi của Đông Nam Á với lực lượng lao động trẻ, năng động và sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư xuyên biên giới.

Giữa làn sóng đó, diễn đàn GStar Summit 2026 với chủ đề “AI & Nhân loại” (AI & Humanity) được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Việt Nam như trung tâm công nghệ mới đầy tiềm năng trong khu vực.

Sức hút đặc biệt của GStar Summit 2026 đến từ việc quy tụ các nhà khoa học đang xây dựng hệ thống AI có khả năng suy luận như con người, các nhà giáo dục đang tái định nghĩa ý nghĩa của học tập trong thời đại AI, các nhà sáng lập đang ứng dụng AI vào y tế, niềm tin và ngôn ngữ.

Nổi bật như: Tiến sĩ Thắng Lương - Nhà Khoa học Chính & Giám đốc Nghiên cứu, Google DeepMind, người xây dựng hệ thống Gemini đã giành Huy chương Vàng Olympic Toán học và hiện được ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Giáo sư Po-Shen Loh - Giáo sư Toán học, Đại học Carnegie Mellon, cựu huấn luyện viên Đội tuyển Olympic Toán học Quốc gia Hoa Kỳ, nhà sáng lập EXPII; Tiến sĩ Ed H. Chi - Phó Chủ tịch Nghiên cứu, Google DeepMind, bà Wendy Uyên Nguyễn - Đồng sáng lập & Đối tác Pacific Gateway Partners (PGP), Thành viên Hội đồng quản trị New Turing Institute; bà Jean Desombre - Nhà sáng lập & Đối tác Pacific Gateway Partners (PGP)...

Sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia đa lĩnh vực từ các tập đoàn công nghệ và quỹ đầu tư danh tiếng như FPT, Qualcomm, Google Asia Pacific, Boryung và MoMo.

Tại sự kiện, các diễn giả sẽ trực tiếp chia sẻ những bài học thực chiến trong việc ứng dụng AI vào sản phẩm, nghiên cứu và vận hành doanh nghiệp ở quy mô toàn cầu. Đây chính là cơ hội “vàng” để cộng đồng công nghệ Việt Nam được đối thoại trực tiếp, học hỏi tư duy từ những người đang dẫn dắt các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa tiềm năng bản địa và tiêu chuẩn quốc tế.

AI & Nhân loại: Giải bài toán công nghệ bằng trái tim nhân bản

Khác biệt với những diễn đàn thuần túy kỹ thuật, GStar Summit 2026 chọn hướng tiếp cận nhân văn hơn khi đặt trọng tâm vào chủ đề “AI & Nhân loại”. Các phiên thảo luận không chỉ xoay quanh sức mạnh thuật toán hay tham số mô hình, mà đi sâu vào mối quan hệ cộng sinh giữa công nghệ và con người.

Tại đây, AI được nhìn nhận như một công cụ đắc lực để nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy năng suất lao động và đặc biệt là giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu. Từ việc khai phá tiềm năng con người của Giáo sư Po-Shen Loh, ứng dụng AI trong y tế và vũ trụ của Jay Kim (Chủ tịch và CEO Tập đoàn Boryung), cho đến việc phổ cập tài chính số toàn diện qua góc nhìn của ông Tường Nguyễn (Phó Chủ tịch điều hành & CEO của MoMo), mọi khía cạnh đều hướng đến việc tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

Được xem như sự kế thừa và nâng tầm từ thành công rực rỡ của các chương trình trước đó như AI Day 2023 (với sự góp mặt của Sam Altman - CEO OpenAI) và GenAI Summit 2024 (với huyền thoại Jeff Dean từ Google), GStar Summit 2026 tiếp tục khẳng định uy tín của ban tổ chức trong việc duy trì một diễn đàn công nghệ cấp cao định kỳ tại Việt Nam.

Việc liên tục quy tụ những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành AI thế giới không chỉ minh chứng cho năng lực kết nối toàn cầu của New Turing Institute (NTI) và Pacific Gateway Partners (PGP), mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ chiến lược của trí tuệ nhân tạo toàn cầu và các dòng vốn công nghệ tương lai.

Hiện sự kiện đã chính thức mở cổng đăng ký tại website https://summit.newturing.ai/. Với quy mô dự kiến thu hút hàng nghìn khách tham dự, GStar Summit 2026 hứa hẹn sẽ là điểm chạm quan trọng, mở ra những chương mới cho hệ sinh thái AI tại Việt Nam và khu vực.