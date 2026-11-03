Điện thoại gập đã xuất hiện trên thị trường Android gần một thập kỷ, nhưng trải nghiệm phần mềm vẫn chưa thực sự theo kịp phần cứng.

Không ít ứng dụng khi mở trên màn hình lớn chỉ đơn giản là kéo giãn giao diện điện thoại, xuất hiện khoảng trống hai bên hoặc không tận dụng được không gian hiển thị.

Google đang muốn thay đổi tình trạng này bằng cách sử dụng chính Play Store để tạo thêm động lực cho các nhà phát triển.

Google muốn cải thiện trải nghiệm ứng dụng trên điện thoại gập bằng cách ưu tiên những ứng dụng được tối ưu tốt hơn trên Play Store (Ảnh: Lê Nhật Minh).

Theo Android Authority, từ năm 2027, Google Play sẽ bắt đầu đánh giá cách ứng dụng và trò chơi hoạt động trên điện thoại gập. Những ứng dụng được tối ưu tốt sẽ có cơ hội xuất hiện nổi bật hơn và được tăng khả năng hiển thị trên cửa hàng ứng dụng.

Ứng dụng tối ưu tốt sẽ được ưu tiên

Google xác nhận thay đổi này tại Android Dev Summit (Hội nghị Nhà phát triển Android). Hiện hãng chưa công bố đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá thế nào là một ứng dụng “được tối ưu tốt” cho điện thoại gập. Các yêu cầu cụ thể dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

Google cũng chưa nói rõ những ứng dụng không đạt chuẩn có bị hạ thứ hạng trong kết quả tìm kiếm hay không.

Từ năm 2027, Google Play sẽ bắt đầu đánh giá mức độ thích ứng của ứng dụng và trò chơi với màn hình gập (Ảnh: Tuấn Anh).

Tuy nhiên, việc dành vị trí nổi bật hơn cho các ứng dụng thích ứng tốt với màn hình gập được xem là bước thay đổi đáng kể. Trước đây, Google chủ yếu đưa ra hướng dẫn và khuyến khích nhà phát triển tự cải thiện ứng dụng.

Android Authority nhận định cách tiếp cận này chưa tạo ra đủ động lực. Ngay cả một số ứng dụng phổ biến đến nay vẫn chưa tận dụng tốt màn hình lớn, khiến trải nghiệm trên điện thoại gập đôi khi giống như đang sử dụng một phiên bản điện thoại bị phóng to.

Google dùng AI giúp nhà phát triển tối ưu ứng dụng

Song song với việc thay đổi cách xếp hạng trên Play Store, Google cũng cung cấp thêm công cụ nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho nhà phát triển.

Một trong số đó là Compose adaptive skill (kỹ năng thích ứng giao diện của Compose), công cụ có thể sử dụng tác nhân AI để phân tích giao diện ứng dụng di động và chuyển đổi thành bố cục thích ứng với nhiều kích thước màn hình.

Google cung cấp thêm công cụ dùng AI để giúp nhà phát triển điều chỉnh giao diện ứng dụng cho điện thoại gập và nhiều kích thước màn hình khác nhau (Ảnh: Trần Vi).

Theo Google, cùng một ứng dụng có thể được điều chỉnh để hoạt động trên điện thoại, thiết bị gập, tablet, laptop, ôtô và thiết bị XR mà không cần duy trì nhiều bộ mã nguồn riêng biệt.

Với điện thoại gập, công cụ này có thể tự động điều chỉnh giao diện camera hoặc trình phát nội dung sang chế độ tabletop khi thiết bị được gập ở một góc nhất định.

Ngoài ra, công cụ còn có khả năng bổ sung các thành phần thường cần trên thiết bị màn hình lớn như phím tắt bàn phím, con trỏ chuột, hiệu ứng khi rê chuột và chú thích cho các nút điều khiển.

Google cũng đang cập nhật các thành phần nền tảng như Navigation 3 v1.2 và Compose 1.13, bổ sung hỗ trợ Grid và Flexbox ổn định hơn để xây dựng giao diện responsive.

iPhone Duo có thể giúp Android hưởng lợi

Sự xuất hiện của iPhone Duo cũng được xem là một yếu tố có thể thúc đẩy quá trình tối ưu ứng dụng trên điện thoại gập Android.

Sameer Samat, lãnh đạo hệ sinh thái Android của Google, trước đó cho rằng khi điện thoại gập trở nên phổ biến hơn, nhà phát triển sẽ nhìn thấy nhiều giá trị hơn trong việc đầu tư cho giao diện thích ứng.

Theo ông, vẫn còn những ứng dụng chưa thực hiện quá trình chuyển đổi này, nhưng một số nhà phát triển đang cải thiện hoặc đã làm việc trực tiếp với Google.

Sự xuất hiện của iPhone Duo được kỳ vọng tạo thêm động lực để các nhà phát triển đầu tư nhiều hơn cho giao diện trên thiết bị gập (Ảnh: Giang Huy).

Việc Apple tham gia thị trường với iPhone Duo có thể mở rộng lượng người dùng điện thoại gập trên cả iOS và Android, từ đó khiến việc phát triển giao diện riêng cho dạng thiết bị này trở nên đáng đầu tư hơn.

Với người dùng điện thoại gập Android, thay đổi sắp tới trên Google Play có thể giải quyết một trong những điểm yếu kéo dài nhiều năm của dòng sản phẩm này.

Thay vì chỉ sở hữu màn hình lớn hơn, người dùng có thể dần nhận được nhiều ứng dụng được thiết kế để tận dụng đúng không gian hiển thị và cách sử dụng đặc thù của thiết bị gập.