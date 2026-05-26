Google I/O vô tình để lộ Pixel 11 Pro với dải camera có viền LED phát sáng

Trong phần trình diễn Gemini Omni tại Google I/O, Google bị cho là đã vô tình để lộ hình ảnh một thiết bị trông giống Pixel nhưng có đường viền phát sáng bao quanh dải camera phía sau.

Chi tiết này đã ngay lập tức gợi lên tin đồn từ trước đó về một hệ thống đèn LED mới trên Pixel 11 Pro. Tài khoản Saurav trên mạng xã hội X đã đăng lại khoảnh khắc này kèm nhận định rằng đèn LED có thể hoạt động như một hệ thống thông báo ở mặt lưng, nó sẽ sáng lên khi có cuộc gọi, tin nhắn hoặc cảnh báo, đồng thời có thể tùy biến màu sắc để phân biệt từng liên hệ hoặc từng loại thông báo.

Trên thực tế, cách làm này không hoàn toàn mới, bởi trước đó Nothing Phone từng theo đuổi ý tưởng tương tự với hệ thống đèn Glyph ở mặt lưng. Tuy nhiên nếu Google đưa tính năng này lên Pixel 11 Pro, thì đây sẽ là thay đổi dễ nhận ra nhất chỉ bằng mắt thường mà dòng Pixel từng thực hiện.

Theo đoạn video xuất hiện chớp nhoáng trong bài thuyết trình, thiết bị trông giống một mẫu Pixel nhưng có đường viền phát sáng bao quanh dải camera phía sau (Ảnh: Wccftech).

Cùng với chi tiết phát sáng, các thông tin rò rỉ trước đó cũng phác thảo thêm nhiều thay đổi về ngoại hình. Pixel 11 Pro được cho là có kích thước 162,7 x 76,5 x 8,5mm, mỏng hơn một chút so với thế hệ trước trong khi vẫn giữ màn hình 6,8 inch LTPO AMOLED.

Đây là loại màn hình OLED có khả năng điều chỉnh tần số quét linh hoạt, vừa mượt khi cuộn nội dung, vừa tiết kiệm pin khi hiển thị ảnh tĩnh.

Các bản dựng CAD sớm cũng gợi ý viền màn hình có thể mảnh hơn thế hệ trước. Ở mặt sau, cụm ba camera được kỳ vọng nằm gọn trong một dải camera màu đen toàn bộ, khác với Pixel 10 Pro XL khi dải camera có một phần đồng màu thân máy, tạo cảm giác hai tông màu.

Về phần cứng bên trong, Pixel 11 Pro được nhắc tới với chip Tensor G6 bản 7 nhân, modem MediaTek M90, bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB và tùy chọn 12 GB hoặc 16 GB RAM. Pin được đồn đoán ở mức 5.500 mAh, hướng tới thời lượng sử dụng dài hơn giữa các lần sạc.

Giá khởi điểm dự kiến vào khoảng 1.200 USD, tương đương khoảng 31,4 triệu đồng và thời điểm ra mắt được nhắc tới là nửa cuối năm 2026.

Hiện Google chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào trong số này. Chi tiết xuất hiện tại Google I/O chỉ đủ để củng cố thêm nghi vấn về một Pixel 11 Pro với ngôn ngữ thiết kế mới - nổi bật hơn, theo đúng nghĩa đen.